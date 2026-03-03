Более 340 большегрузов ожидают въезда в Литву и Польшу – ГПК

По данным Государственного пограничного комитета, на границе Беларуси скопились более 340 грузовиков, ожидающих въезда в Литву и Польшу.

220 грузовиков ждут на литовских пограничных пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Беньякони»). Литва обработала только одну четвертую часть от обычного количества грузовиков в день. Около 120 фур ожидают въезда в Польшу.

Пограничные пункты «Бобровники» («Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи») обработали 37% транспортных средств. Еще 24 легковых автомобиля ждут въезда в Польшу через «Кузница-Бялостоцка» («Брузги»).

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