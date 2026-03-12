Попался на взятке: Лукашенко раскрыл подробности задержания министра

Недобросовестное и необоснованное посредничество. Из-за таких серых схем и жадности тех, кто стоит между пунктом А и Б в цепочке продаж, в масштабах государства потери колоссальные – только за прошлый год 1,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разного рода цепочки и прокладки – это чаще всего чей-то незаконный заработок и интерес. Конечно, это все можно упаковывать в красивые истории о том, что санкции и по-другому никак. Но на внутреннем рынке тогда что? Едва ли отдельное белорусское хозяйство не сможет напрямую договориться с отдельно взятым предприятием – производителем техники или удобрений. Похоже, вопрос в желании или его отсутствии. А еще в чьей-то личной выгоде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Закупок для сельского хозяйства, особенно по импорту, про внутреннее производство и потребление я даже говорить не хочу. Как только силовики это услышат, мы увидим. Как только мы увидим посредников на белорусскую продукцию, ты не разбирайся. У нас же денег стоит с министрами разбираться. Ты их сразу в СИЗО.

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

Так и делаем.

Александр Лукашенко:

Что значит в Беларуси «Гомсельмаш» произвел комбайн, через посредников крестьяне закупают этот комбайн. Это нормально? И обосновывают же красиво. Эти деньги предложили. У нас денег нет, а посредники предложили с отсрочкой платежа – цитата, и разные там обоснования.

Начинаем разбираться силами Герасимова [Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси] с этими деньгами, а эти деньги взяты в наших банках. Так а почему мы не можем взять, почему Горлов [Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси] и губернаторы со своими крестьянами не могут взять эти деньги и купить комбайн на «Гомсельмаше»?

Поэтому я и говорю прямо, как только увидел, что у нас посредники на конфеты, шоколад, одежду, молоко, мясо, технику белорусского производства, посредник вписался – сразу в СИЗО. Он сразу же, переступив порог, расскажет все, как это было с вашим министром природных ресурсов. Он еще в СИЗО не зашел, сказал: все расскажу, как было. Где взял? Ну его же взяли с поличным. Я же вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно.

Швед [Андрей Швед, экс-генеральный прокурор Беларуси], а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролирует. Если надо, доложит. Вы все имеете иммунитет от Президента, защиту. Ну, ребята, если вы берете взятку, то Тертель [Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси] и Кубраков [Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси] вас сразу туда и поведут. Его же на взятке взяли? На взятке.