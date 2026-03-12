Лукашенко: «Посредничество – это зло, его надо искоренять»

Недобросовестное и необоснованное посредничество. Из-за таких серых схем и жадности тех, кто стоит между пунктом А и Б в цепочке продаж, в масштабах государства потери колоссальные – только за прошлый год 1,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно об этом 12 марта состоялся серьезный разговор на совещании у Президента. Александр Лукашенко потребовал от правительства хирургического вмешательства в экономику, чтобы навести порядок везде (от сельского хозяйства до промышленности) и отсеять тех, кто наживается на перепродаже белорусского.

Когда речь заходит о личных покупках, каждый всегда руководствуется здравым смыслом. Ищет оптимальные по цене варианты и знает, что напрямую у производителя покупать дешевле, чем через посредника. Но в масштабах государственных эта логика почему-то сбоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как обнаружил наш товарищ Косинец [Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания] со своей группой, которому было поручено внести радикальное предложение по искоренению такого недобросовестного, как он пишет, и необоснованного уровня затрат, связанных с посредничеством, необоснованным и ненужным посредничеством, что рост в цене примерно 25-30 %. Прилично? Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман 25-30 % (подробности).

А после приступил к предложениям на тему того, как исправлять ситуацию. К рассмотрению два важнейших документа. Проект указа по централизации закупок отдельных товаров для села. Сразу напрашивается вопрос.

Александр Лукашенко:

Василий Николаевич [Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси], Александрович Генрихович [Александр Турчин, премьер-министр Республики Беларусь], вы внесли этот проект и завизировали. Что значит отдельных? Все товары, которые мы для села покупаем, должны войти в этот указ.

Второй – про исключение необоснованного и недобросовестного посредничества. Тема не новая и тесно связана с предыдущей, но почему-то ее никак не могут развить в правительстве, хотя поручение от первого лица дано давно.

Александр Лукашенко:

Очень давно, но и старое правительство, и новое правительство почему-то эти вопросы волокитят. Это не может меня не настораживать. Какого министра сегодня в СИЗО посадили? Природных ресурсов министра посадили в СИЗО. Природных ресурсов! Тогда что говорить про министра сельского хозяйства и промышленности? Слава Богу, они присутствуют на совещании. Почему я про них говорю? Потому что у них не природные ресурсы, которые надо разрабатывать и где конь не валялся, и мы результатов никаких не видим. Больше о ситуации читайте здесь.