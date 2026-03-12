Лукашенко подписал закон об усилении гарантий обеспечения граждан чистой и безопасной питьевой водой

Надежный доступ к чистой питьевой воде – привилегия, которой в современном мире обладают далеко не все государства. А потому крайне важно беречь то, чем обладаем. В Беларуси усиливают государственные гарантии в этой сфере. Александр Лукашенко подписал закон «О питьевом водоснабжении и водоотведении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования всей системы водоснабжения – от подачи воды потребителям до транспортировки и очистки сточных вод. Закон также закрепляет единые требования к условиям их сброса.

Одним из нововведений станет создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. В него будут включены сведения о действующих объектах инфраструктуры, что позволит более эффективно контролировать их состояние и работу.

Закон предусматривает и дополнительные меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В случае ограничения или прекращения подачи воды допускается бурение временных скважин. Кроме того, вводятся обязательные программы производственного контроля качества питьевой воды и ежегодная инвентаризация систем.