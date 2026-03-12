Кто в Прибалтике «лепит» образ врага из Беларуси? Раскрываем имена, звания и должности

Образ врага в странах Балтии снова в моде. Беларусь в отчетах, заявлениях и речах упоминается сотни раз. Что происходит на латвийской границе? Давление, «беседы», намеки на проблемы с визой и беспрецедентные попытки завербовать наших соотечественников. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

В последние годы власти стран Балтии, пытаясь заглушить собственные внутренние сбои, снова и снова разыгрывают знакомую карту. Восток объявляют угрозой, а Беларусь чуть ли не источником экзистенциальной опасности. Образ врага «лепят» настойчиво, почти с аппаратной дисциплиной. Дальше не только риторика, но и действия. Пока Минск говорит о диалоге, по ту сторону границы идут шаги вполне недружественные. То новые военные объекты, то санкции, которые бьют и по тем, кто их вводит, то очередные решения, усложняющие и без того холодные политические отношения. Но есть вещь, которая в такие схемы укладывается плохо – люди.

Как бы ни старалась пропаганда в Литве и Латвии, соседи продолжают ездить друг к другу. Общая история, как это часто бывает, упрямее политической конъюнктуры. По данным Госпогранкомитета, с июля 2024 года в Беларусь въехали более 650 тысяч граждан Литвы и 410 тысяч граждан Латвии. Именно на этом фоне особенно заметна позиция спецслужб. Прежде всего латвийских. Там, судя по всему, угрозу видят едва ли не в каждом белорусе. А в ход идут методы без особых церемоний: давление через визы, работу, родственные связи и семьи. Сегодняшняя программа как раз об этом. Начать хочется с приветов. Тем, кто напрямую угрожает нашим гражданам. Своих, как говорится, мы в обиду не даем. А за такими людьми, как персонажи ниже, мы наблюдаем и видим все.