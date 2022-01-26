В Минске прошло первое заседание Молодёжного совета. Чем будет заниматься это объединение?

Новости Беларуси. Площадка, где молодые люди могут заявить о себе и получить ценный опыт. Состоялось первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Площадка, где молодые люди могут заявить о себе и получить ценный опыт. Состоялось первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мероприятии принял участие мэр Минска Владимир Кухарев. Был выбран председатель Молодежного совета. Им стала студентка института культуры Анастасия Капралова. На заседании не обошли вниманием и тему внесения поправок в Конституцию. Председатель Мингорсовета Андрей Бугров отметил, что изменения и дополнения – это предложения белорусов, которые обобщили и внесли в проект.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Буквально через месяц планируется второе заседание Молодежного совета. К тому времени будут сформированы уже молодежные секции, будут избраны уже председатели молодежной секции, и ребята активно включатся в работу по развитию молодежной политики в столице.
Анастасия Капралова, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
То, чем обладают наши старшие товарищи – это выработанная с опытом, с годами способность к систематизации, способность все структурировать и грамотно составить. Я думаю, они очень сильно нам помогут в нашем молодежном становлении, становлении новыми кадрами нашей столицы, поэтому это очень интересный опыт, хоть и большая ответственность.
В Молодежный совет входят инициативные минчане от 16 до 21 года. Среди них школьники, студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений.