В Минске прошло первое заседание Молодёжного совета. Чем будет заниматься это объединение?

Новости Беларуси. Площадка, где молодые люди могут заявить о себе и получить ценный опыт. Состоялось первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии принял участие мэр Минска Владимир Кухарев. Был выбран председатель Молодежного совета. Им стала студентка института культуры Анастасия Капралова. На заседании не обошли вниманием и тему внесения поправок в Конституцию. Председатель Мингорсовета Андрей Бугров отметил, что изменения и дополнения – это предложения белорусов, которые обобщили и внесли в проект.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Буквально через месяц планируется второе заседание Молодежного совета. К тому времени будут сформированы уже молодежные секции, будут избраны уже председатели молодежной секции, и ребята активно включатся в работу по развитию молодежной политики в столице.

Анастасия Капралова, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

То, чем обладают наши старшие товарищи – это выработанная с опытом, с годами способность к систематизации, способность все структурировать и грамотно составить. Я думаю, они очень сильно нам помогут в нашем молодежном становлении, становлении новыми кадрами нашей столицы, поэтому это очень интересный опыт, хоть и большая ответственность.