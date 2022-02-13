Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 14 февраля – Трифонов день. Святого считали покровителем птиц, хранителем огородов и садов от мышей и разных насекомых, рассказали в программе «Плюс-минус» . Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Ясное, звездное небо – к поздней и затяжной весне. Пошел снег – часто будут идти дожди. Если ветер сильный и холодный, то тепла можно не ждать.

15 февраля – Сретение Господне. Морозы в этот день считаются последними. На Сретение зима весну встречает, говорили в народе. Оттепель – к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветет позднее обыкновенного.

16 февраля – день Симеона и Анны. Если воробьи чирикают громко, весна наступит очень скоро. Идет снег – до весны еще далеко. Снег валит хлопьями – лето будет дождливым и холодным. Лес шумит – к оттепели или снегу. С 16 февраля отсчитывали семь утренних морозов. Считалось, что после этого наступит настоящая весна.