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Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?

13 февраля 2022 12:36
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 14 февраля – Трифонов день. Святого считали покровителем птиц, хранителем огородов и садов от мышей и разных насекомых, рассказали в программе «Плюс-минус». Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Ясное, звездное небо – к поздней и затяжной весне. Пошел снег – часто будут идти дожди. Если ветер сильный и холодный, то тепла можно не ждать.  

Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?-1

15 февраля – Сретение Господне. Морозы в этот день считаются последними. На Сретение зима весну встречает, говорили в народе. Оттепель – к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветет позднее обыкновенного.  

16 февраля – день Симеона и Анны. Если воробьи чирикают громко, весна наступит очень скоро. Идет снег – до весны еще далеко. Снег валит хлопьями – лето будет дождливым и холодным. Лес шумит – к оттепели или снегу. С 16 февраля отсчитывали семь утренних морозов. Считалось, что после этого наступит настоящая весна.  

Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?-4

17 февраля почитается память Николы Студеного. Считалось, что если в этот день туман стоит высоко, будет морозная, но ясная погода, а если стелется низко по земле – оттепель со снегом. Чтобы определить погоду, также можно посмотреть на еловые ветки. Если они загибаются книзу, стоит ждать снега, а если ветки подняты вверх, погода будет ясная.  

18 февраля чтят память святой Агафьи. Если голуби в этот день воркуют, скоро наступит потепление, а если громко кричат петухи – погода переменится. Если лошадь трясет головой, стоит ждать непогоды. В плохую погоду щебечут воробьи – в ближайшие дни погода улучшится.  

Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?-7

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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