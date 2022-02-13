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«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?

13 февраля 2022 12:18
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, проект изменений и дополнений в Конституцию, референдум. Эти темы сейчас самые обсуждаемые и способные сплотить тысячи людей. Это не громкие слова, а то, что происходит на самом деле. Объединяются коллективы и ранее незнакомые люди вместе вершат историю страны. Возможно, полную значимость происходящего мы оценим не сейчас. Как говорит наш Президент, большое видится на расстоянии. Но то, что мы становимся не просто свидетелями, но и участниками исторического события – это факт. Конечно, Минск – центр политической жизни страны, именно в столице принимаются самые важные решения, наверное, идут самые активные обсуждения. Ситуация последних лет вывела на первый план тех людей, которые взяли на себя роль, как часто говорят, лидеров мнений. Они сумели не только отстоять свою позицию, но и донести самые важные слова до людей, которым необходимо было все разложить по полочкам, поддержать. Одна из таких сильных мотиваторов сегодня в студии программы «Большой город» на СТВ – это Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.  

Екатерина Забенько, ведущая:
Говорили о талантливых студентах, выпускниках, но, наверное, имеет смысл поговорить о современных формах обучения. Пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы, дистанционное обучение тоже появилось в вашей практике. Как вы к этому отнеслись? Это была временная мера или вы поняли, что к этому можно прибегать при необходимости?

«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?-1

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:
Мера была вынужденная, поэтому поначалу мы надеялись, что она временная, преходящая. Поэтому, может, изначально не столь серьезно к этому отнеслись, но когда пришлось к этому прибегнуть на протяжении определенного времени. Перспектива нашей жизни такова, что пока что мы будем жить в этой ситуации. Вот у нас на днях, буквально вчера, закончилось двухдневное обсуждение магистерских диссертаций, которые подготовлены китайскими студентами именно в такой форме. На защиту они приехали непосредственно, потому что нужно представить тексты, защищать свои тексты, показали высокий уровень. Все остальное велось на основании переписки и общения в онлайн-форме. Поэтому есть преимущества дистанционного образования. Сейчас как раз обсуждается вопрос о том, чтобы узаконить его в Кодексе об образовании, потому что это и вопрос законности проведения этих форм, подведения итогов, аттестации студентов. Думаю, что любое изменение должно иметь не только свои недостатки, но и преимущества. И это не исключение, поэтому здесь тоже есть определенные позитивные моменты в плане организации учебного процесса, общения на уровне научного сообщества и человеческого.

«Прежде всего должны сохранять свое государство». Мнение первого проректора БГАИ о Послании Президента – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Светлана Винокурова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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