«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, проект изменений и дополнений в Конституцию, референдум. Эти темы сейчас самые обсуждаемые и способные сплотить тысячи людей. Это не громкие слова, а то, что происходит на самом деле. Объединяются коллективы и ранее незнакомые люди вместе вершат историю страны. Возможно, полную значимость происходящего мы оценим не сейчас. Как говорит наш Президент, большое видится на расстоянии. Но то, что мы становимся не просто свидетелями, но и участниками исторического события – это факт. Конечно, Минск – центр политической жизни страны, именно в столице принимаются самые важные решения, наверное, идут самые активные обсуждения. Ситуация последних лет вывела на первый план тех людей, которые взяли на себя роль, как часто говорят, лидеров мнений. Они сумели не только отстоять свою позицию, но и донести самые важные слова до людей, которым необходимо было все разложить по полочкам, поддержать. Одна из таких сильных мотиваторов сегодня в студии программы «Большой город» на СТВ – это Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.

Екатерина Забенько, ведущая:

Говорили о талантливых студентах, выпускниках, но, наверное, имеет смысл поговорить о современных формах обучения. Пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы, дистанционное обучение тоже появилось в вашей практике. Как вы к этому отнеслись? Это была временная мера или вы поняли, что к этому можно прибегать при необходимости?