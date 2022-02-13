«Жизненного опыта у них порой недостаточно». Далека ли белорусская творческая молодёжь от политики?

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, проект изменений и дополнений в Конституцию, референдум. Эти темы сейчас самые обсуждаемые и способные сплотить тысячи людей. Это не громкие слова, а то, что происходит на самом деле. Объединяются коллективы и ранее незнакомые люди вместе вершат историю страны. Возможно, полную значимость происходящего мы оценим не сейчас. Как говорит наш Президент, большое видится на расстоянии. Но то, что мы становимся не просто свидетелями, но и участниками исторического события – это факт. Конечно, Минск – центр политической жизни страны, именно в столице принимаются самые важные решения, наверное, идут самые активные обсуждения. Ситуация последних лет вывела на первый план тех людей, которые взяли на себя роль, как часто говорят, лидеров мнений. Они сумели не только отстоять свою позицию, но и донести самые важные слова до людей, которым необходимо было все разложить по полочкам, поддержать. Одна из таких сильных мотиваторов сегодня в студии программы «Большой город» на СТВ – это Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств. Екатерина Забенько, ведущая:

Давайте поговорим о вашей любимой Академии искусств. Как вы оцениваете сегодня уровень подготовки студентов там? Где востребованы кадры?

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:

Академия искусств входит в международную ассоциацию таких профильных вузов, куда входят и итальянские ведущие учреждения, и американские, и японские. Мы себя чувствуем в этом отношении хорошо. Уровень подготовки, о котором вы спросили, здесь готовят редких специалистов для театрального искусства, профессиональная подготовка. Для художественно-изобразительного искусства, для экранных искусств, факультет дизайна декоративно-прикладного искусства. Академическая подготовка в области профессионального искусства. Специалисты у нас направлены прежде всего в эти отрасли. Все основные труппы театров наших белорусских – это наши выпускники. Подготовка не просто ведется, она сохраняется. В том, что уровень этой подготовки высокий, можно убедиться, если зайти к нам в академию. Екатерина Забенько:

Творческие люди, люди искусства считаются далекими от политики, часто от общественно-политической жизни страны. Вы чувствуете своих студентов и с ними общаетесь, пойдут они на референдум? Насколько они готовы этот выбор сделать и принять участие в историческом моменте для страны?

Светлана Винокурова:

Конечно, молодежь есть молодежь. У них могут быть взгляды не такие, как у взрослых людей. Жизненного опыта у них порой недостаточно, чтобы принимать верные решения. Метод проб и ошибок – это метод прежде всего молодых людей, а не людей более опытных и профессиональных. Что касается наших студентов, то я не могу сказать, что они далеки от политики, они ей интересуются. Может быть, они не являются специалистами, но убеждаемся, что они охотно воспринимают. Вот у нас выступал на одной из площадок, которые сейчас проводятся по разъяснению обсуждения вопросов по Конституции, председатель республиканского общества «Знание» Гигин. Тишина была полная в зале, чувствовалось, что вопросы задают студенты. Помню, когда депутат у нас выступал, вопрос последовал сразу: над какими законопроектами работает сейчас наш депутатский корпус? То есть не сказать, что они равнодушно выслушивают то, что предлагают им политики или те, кто интерпретирует эту политику. Они живо этим интересуются. Мы надеемся, что благодаря работе, которая будет проводиться, студенты в большинстве своем выразят свое мнение по Конституции. Екатерина Забенько:

Вы упомянули общество «Знание», под руководством Гигина такое переформатирование произошло. Как вы относитесь к возрождению таких советских практик? Будет ли это востребовано?