Военные оркестры Беларуси и России, фестиваль мод и не только. Как брестчане отпразднуют День города?

Новости Беларуси. Парад оркестров, фестиваль моды, велопробег на шпильках и ярмарка ремесленников. Брест отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник открыл сводный оркестр. 300 музыкантов прошли по главной улице города, где их приветствовали жители и гости областного центра. Военные музыканты приехали не только из разных городов нашей страны, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Каждый оркестр представил свою визитную карточку. Самыми яркими и запоминающимися композициями стали «Брестская фанфара» и гимн Беларуси.

Это уже второй международный парад оркестров в Бресте. Первый провели в год тысячелетия областного центра. Далее праздник переместился к Брестской крепости, где спортивные дамы приняли участие в велопробеге на шпильках.

– Лучше Бреста нет места!

– Мы поздравляем наш город, очень гордимся, любим наш город. Спасибо, что город делает такие мероприятия, где можно подойти к мероприятию креативно, творчески по-спортивному – здорово. Это пример и нашим детям, поэтому спасибо большое. Нам было здорово.

Я впервые участвую в таком мероприятии, Дне города. Получила массу эмоций, сняли много видео. Такие эмоции запомнятся на всю жизнь.