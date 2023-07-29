Проект за 4 млрд долларов! В рамках «Северного берега» открыли новый парк – вот как он выглядит

Новости Беларуси. На берегу Цнянского водохранилища открыли новый парк. Это часть масштабного инвестиционного проекта «Северный берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К его реализации подключились зарубежные инвесторы. Масштабная инфраструктура, арт-пространства и авторские скульптуры. Подробнее – Алина Мычко.

Знаменитый на весь мир Бурдж-Халифа, самый большой на планете торговый центр Dubai Mall, а теперь «Северный берег». Это подарок белорусам из Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестору проект обойдется в 4 миллиарда долларов. Начать реализацию решили не с высоток, а с открытия парка.

Мохамед Али Рашед Алаббар, инвестор проекта «Северный берег»:

Я занимаюсь этим бизнесом уже 30 лет. И моя мама сказала бы, что это неправильно, начать проект с того, что не направлено на людей. Поэтому сначала то, что нужно людям, а уже потом здания.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Для города важно, когда есть зеленая зона, водная гладь, очень много травы. Дети могут чувствовать себя комфортно. И реализация этого парка, конечно же, станет украшением для Советского района. Я думаю, что очень много людей полюбят этот парк и будут сюда приходить.

Главное украшение парка – 17 скульптур, это работы белорусских мастеров. Над каждой коллектив трудился очень долго и кропотливо. От задумки до реализации – часы работы. Константин Костюченко на свое творение смотрит с гордостью. Его создание – знаменитая голова коня. Многие гости невольно задумываются над смыслом такого искусства. Автор приоткрыл нам завесу тайны.

Константин Костюченко, скульптор:

Каждый из скульпторов старался воплотить свою идею в жизнь. Конкретно у меня была заложена идея такого вечного стремления человека обуздать силу природу и стараться воздействовать на нее. Так и здесь – огромная каменная глыба, двухтонная голова коня, которая скреплена небольшими металлическими скобами.

Я вам скажу, что нет плохой скульптуры, есть разные вкусы.

Lakeside органично сочетает красоту природы, искусство и достижения современности. Для занятий спортом здесь предусмотрены специальные площадки, беговые и велодорожки. Любителей спокойного отдыха порадуют обустроенные набережная и пляж. Есть здесь и пирс для рыбалки, и амфитеатр, и обширный фуд-корт. Словом, все, что нужно для хорошего времяпровождения.

Алина Мычко, корреспондент:

Хотя гости заглядывали в Lakeside и до открытия, по-настоящему ожил парк именно сегодня. На его улицах проходит интерактивный квест, с берегов отправляются в плавание парусники, вырастают песчаные скульптуры. Ну а посетители играют в мини-гольф, вышибалы и даже шахматы. Этим вечером в честь открытия парка будет необычный салют на воде. Пока же гости наслаждаются теплой погодой, осматривают локации под музыкальное сопровождение кавер-бэндов. И активно делятся впечатлениями.

Отличный парк, очень хорошо организовано, очень стильно. В общем, чувствуется здесь вкус в оформлении, все очень красиво.

Оксана Гайдук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень здорово, что у минчан и гостей столицы появилось еще одно такое шикарное место для отдыха, времяпровождения. Вы видите здесь очень много площадок и для детей, и для взрослых. То есть развлечений хватает всем, очень достойное место. Пока впечатляет все.