Скоро ли похолодает и когда большой риск пострадать от молнии? Народные приметы на август
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 31 июля – Омельянов день. С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек – они заготавливали варенья и соленья на зиму, рассказали в программе «Плюс-минус». Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел – грибов-ягод нашел».
1 августа – Макринин день. По тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра – и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год.
2 августа – Ильин день. С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). «Илья Пророк бросил в воду ледяшок».
3 августа – Онуфрий Молчаливый. На Онуфрия было принято заниматься закромами. В этот день обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случаются сильные росы, то будет плохой урожай льна.
4 августа – Мария Ягодница. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза – сена будет за глаза».
Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа читайте здесь.