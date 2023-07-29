Скоро ли похолодает и когда большой риск пострадать от молнии? Народные приметы на август

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 31 июля – Омельянов день . С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек – они заготавливали варенья и соленья на зиму, рассказали в программе « Плюс-минус ». Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел – грибов-ягод нашел».

1 августа – Макринин день. По тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра – и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год.

2 августа – Ильин день. С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). «Илья Пророк бросил в воду ледяшок».

3 августа – Онуфрий Молчаливый. На Онуфрия было принято заниматься закромами. В этот день обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случаются сильные росы, то будет плохой урожай льна.