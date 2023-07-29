Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим

Угрозы и вызовы перед Беларусью нарастают. Соседи грозят закрытием границ, увеличивают группировки войск, собираются вводить новые санкции. В Польше и странах Балтии царит милитаристический угар. Как ответить на этот вызов белорусскому обществу? Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Оно ворвется в нашу жизнь как пушкинский «Каменный гость». Командор уже стучится в двери. Это слово мобилизация. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Нет, не сгребать мужчин в военкоматы. Хотя и это дело полезное. Нужна мобилизация сознания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ряд политических вопросов, которые мы должны обсудить. Основной из них – это предстоящие выборы. Я уже говорил об этом, мы вступаем в электоральную кампанию (подробности здесь). Григорий Азаренок:

Выборы – очень важный рубеж для нас. Но мы не существуем на планете Нибиру в гордом одиночестве. Мы находимся во вражеском окружении. Конечно, есть надежда, что неудавшийся контрнахрюк там этих мразей отрезвит. Конечно, кто-то в западной элите, может, и шепчет тихонечко о перемирии. Конечно, любой человек хочет спокойно и нормально жить. Давайте послушаем современного мыслителя.

Сергей Кургинян, политолог:

Мы еще столкнемся с ростом фашистских движений в Европе. И если кто-то думает, что эти движения, поскольку они правые и консервативные, с нами будут дружить, забудьте эту сказку! Там ненависть подспудная к русским и ко всему еще намного выше. Предположим, что они перед нами будут чуть-чуть расшаркиваться, мы что, начнем воевать с Китаем? Мы что, сумасшедшие? Значит, эта история не кончилась. Они деградируют так, как деградировала Римская империя. Римская империя времени упадка создавала видимость полного порядка. Они уже даже этой видимости не создают. Но еще империя. Еще придет свой Нерон или кто-нибудь еще, еще оскалятся эти зубы, ядерные в том числе. Еще будет показано, что такое потенциал и что COVID – это репетиция будущих биологических страшных войн. Все впереди. Русские должны отнестись к этому спокойно, с пониманием и знать: все, ребята, погуляли 30 лет и хватит. Нужна другая жизнь, нужно медленно, спокойно и без кипиша, мятежей и прочего изнутри налаживать другую машину жизней, гораздо более подлинно русскую, духовную, соединяющую в себе все традиции прошлого и продолжающую к этому традиции будущего. Нужно начать правильную гонку вооружений, развитие военно-промышленного комплекса. Заставить его стать локомотивом общего экономического развития. Нужна поставить армию в самую выгодную позицию, в центр общества, и дать ей социальные, духовные и прочие возможности, а также определенные типы подготовки. И мы выстоим.

Григорий Азаренок:

Есть хорошая мудрость: давайте готовиться к худшему, а лучшее пусть будет приятным сюрпризом. И если Запад охладеет к Украине, и если они в своем потреублюдстве отступят, отстанут от нас, если мы договоримся о каком-то сосуществовании, давайте это будет приятным сюрпризом. А если будет другой сценарий? У них по-прежнему в рабстве под 5 миллионов украинских мужчин. И они дадут им все оружие, которое могут. Фронт устоит? А если будет такая картина. Представьте, что просыпаемся утром в Минске от обстрелов сотнями «Хаймарсов». Они есть у Польши. Они нарастят свою армию до 300 тысяч. А если до полумиллиона? Они получат американскую ядерку. И если вдруг пойдут танковыми клиньями? Да, наша армия будет героически сражаться. Да, мы сотрем в порошок Варшаву и Вильнюс. Но американцам это и надо. А потом пойдут немцы. А потом румыны. И где будут наши обитатели Зыбицкой? Встанут ли в очередь в военкоматы? Или побегут, как стадо баранов, в Верхний Ларс?

Петр Петровский, политолог:

Вообще-то там должны быть другие заведения, на Зыбицкой. Там должна быть военная столовка.

Григорий Азаренок:

Абсолютно согласен. Курсы идеологических лекций.

Петр Петровский:

Вот. Да, должен быть идеологический центр с соответствующим музеем, пусть там показывают правильное искусство с соответствующими лозунгами и прочим. Нет, мы не говорим, что не должно быть отдыха. Вот жалко, что не заготовили мы кадров. Какой-нибудь Александровской, как она на танке выступала. Танк, может, туда надо привести? Пусть танцуют возле танка! Пусть поют.

Григорий Азаренок:

Абсолютно согласен. То, о чем мы говорим, это выйти из парадигмы общества потребления.

Петр Петровский:

Консьюмеризм – это идеология, когда за трусики готов продать Родину.

Григорий Азаренок:

Мобилизация. Искоренение общества потребления. Воля лидера, помноженная на мобилизованный народ – вот наша формула. И тогда враг отступит. Они не напали на Северную Корею не только потому, что у них есть ядерные ракеты. Но потому, что миллионы корейцев все вместе продемонстрировали решимость не просто умереть за вождя, но и победить вместе с ним. Но это достигается тем, что там армия – это священная каста. Тем, что там служат по 10 лет. Тем, что любое антиобщественное поведение жестко карается самим обществом. И Трамп, Америка, мировой гегемон решили, что лучше не связываться. А если, не дай бог, начнется? Чем нам помогут бизнесы и барберы? Что дадут фронту торговые центры? Они скинутся хотя бы в фонд обороны? Или на кипры повезут свою мошну? Президент ставит вопрос однозначно. Лукашенко о бездействии чиновников: вы что, ждете, чтобы было как в России? Тогда вам нечего делать со мной!