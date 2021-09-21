Экспорт белорусской продукции. Что происходит сейчас на рынке?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Да. К этому все идет. Во-первых, мы планово движемся, запланировали эту цифру. Более того, к 2025 году запланировали 7 миллиардов долларов экспортной выручки. Данные статистики за шесть месяцев говорят о том, что мы выполним этот показатель, достигнем 6 миллиардов и, может быть, если будет все благополучно, даже немножко его перешагнем. За шесть месяцев 2021 года уровень экспорта вырос к уровню 2020-го на 10,7 %, мы уже практически 3 миллиарда долларов, без маленького хвостика, достигли. Что интересно – растут все направления аграрного экспорта. Растут поставки в Российскую Федерацию, страны СНГ, дальнее зарубежье. Благополучный прогноз, и дай бог нам это все выполнить. Я даже скажу, что у нас по 2020 году был рекорд, мы достигли доли в общей корзине белорусского экспорта в 20 % впервые. И если анализировать последнюю пятилетку, то мы увеличили экспорт на 30 %. За пять лет это очень много. И диверсификация, не то что в один рынок мы все сливали – постоянно скрупулезно работали над диверсификацией, и если у нас в 2015 году было 82 страны в корзине географического экспорта, то по 2020 году уже 116. Это тоже абсолютный рекорд.

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