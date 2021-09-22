Возможно увидеть проблемы не одного района. Виктор Лискович проводит приём граждан в Кобрине

Новости Беларуси. Выслушать каждого и постараться помочь: сенаторы проводят 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех районах жители могут обратиться с любым волнующим вопросом к руководству верхней палаты парламента. Услышать людей на местах и выработать эффективные механизмы решения проблем – один из основных подходов такого формата.

В Кобринском районе с самого утра работу начал Виктор Лискович – председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. К слову, он и сам уроженец Кобринщины, поэтому с легкостью нашел общий язык с жителями. На прием к нему записались пять человек. Впрочем, в беседе не отказывали и тем, кто пришел без записи. Производство медицинских масок, взаимоотношения между частным бизнесом и властью, создание безбарьерной среды – далеко не полный список актуальных проблем, о которых 22 сентября говорили в Кобрине.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Безусловно, единый прием граждан позволяет сегодня увидеть целый регион. Возможно увидеть те проблемы, которые касаются не одного района, а нескольких в Брестской области. Очень важно, что после приема граждан мы проводим выездной президиум на базе одного из районов и подводим итоги работы с обращениями граждан в данном регионе.