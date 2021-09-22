На электросамокатах, гироскутерах и сигвеях. В Минске прошёл электропробег

Новости Беларуси. К полезному совету прислушались участники электропробега в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси празднуют День без автомобиля – подробнее здесь.

Против дождя и ветра на электросамокатах, гироскутерах и сигвеях 50 райдеров стартовали от набережной парка Победы. Их маршрут – 20 километров, а максимально разрешенная скорость – 15 километров в час. В пробеге приняли участие представители власти, спортсмены, артисты и журналисты. Цель такой акции – не только экологическая безопасность, но и обозначение слабых точек городской среды.

Дмитрий Партон, заместитель генерального директора информационного агентства «Минск-Новости»:

Это не соревнование, это просто такой проезд – соревноваться мы не будем, многие первый раз едут. Но хотим подчеркнуть, что у нас развивается в том числе атомная энергетика, у нас, мы надеемся, будет дешевое электричество. И мы уверены, что Минск, который входит в топ-10 крупнейших городов Европы, будет все более заботиться о том, чтобы быть чистым.