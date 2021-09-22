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Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф

22 сентября 2021 09:19
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Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. Эти клубочки тепла дарят уют и становятся главными героями улиц. Уголки, косички, венки, бабочки. Модницы меняют нотки элегантности как перчатки и оживляют серые будни. Гид по стилю начнем с самых ленивых. Завязывать шарф и мудрить с петлями совсем не обязательно.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-1

Анна Ботян, стилист:
Первый способ это когда вы одну часть шарфа заправляете внутрь, а вторую часть пускаете снаружи пальто под лацкан и вот так красиво завязываете поясом.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-4

Прячете под пальто и завязываете, шарф чуть-чуть будет виден. За счет того, что он объемный, вам не будет холодно, ветер ничего не будет продувать. Нет лишнего объема, вы не убираете свою шею очень удобно.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-7

Берете максимально объемный шарф, обычный ремень можно контрастного цвета, можно в цвет нашего пальто или шарфа. Тепло и красиво.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-10

Максимум объема, тон в тон – главные тренды. Шарф а-ля плед лучше выбирать однотонный или с принтом, который будет созвучен с верхней одеждой. А мы продолжаем модную миссию.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-13

Накидываем на шею и два конца перекрещиваем сзади. Спереди получается два длинных конца. Их продеваем внутрь. Раз, два, и по сути это уже хороший узел, можно так идти на улицу. Но если холодно или резко начался дождь, мы берем часть сзади и набрасываем в виде капюшона, и наши волосы, голова защищена от холода.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-16

Еще один способ, как завязать оригинально шарф, небанально. Берем короткий конец, перекладываем наверх, а самый длинный конец обкручиваем вокруг шеи и в образовавшуюся петлю заправляем короткий конец. В итоге получается легкий узел.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-19

Короткий конец сверху завязываем узел и так аккуратненько оставляем, а длинный конец обвязываем вокруг шеи, продеваем в эту петлю, и у нас получается такой интересный небрежный узел.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-22

Кстати, классический французский узел уже не на первых ролях в модной пьесе. Слишком правильный и выверенный. История, скорее, про дипломатов, но списывать со счетов не стоит. Просто добавьте воздуха и «расправьте ему крылья». И не забывайте про мультяшные броши, панамы-бейсболки – с ними даже бабушкин вязаный шарф засияет во всей красе.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-25

Накидываем шарф по центру и завязываем узел одним концом вокруг. Берем второй конец и еще раз его вокруг обвязываем. Таким образом, у нас получается двойной узел. Лучше всего носить с головным убором, например, панамкой.

Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф-28

Вокруг шеи обкручиваете, и здесь остается коротенький конец. Длинной частью завязывайте узелочек, кончик пускаете назад, и все.

Надеемся, наш мастер-класс вдохновит вас начать утро по-новому. Укутывайтесь красиво и будьте звездой листопада.

# Мода # общество # Анна Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт

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