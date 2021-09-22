Навыпуск под ремень и в виде капюшона. Стилист показала несколько способов, как завязать шарф

Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. Эти клубочки тепла дарят уют и становятся главными героями улиц. Уголки, косички, венки, бабочки. Модницы меняют нотки элегантности как перчатки и оживляют серые будни. Гид по стилю начнем с самых ленивых. Завязывать шарф и мудрить с петлями совсем не обязательно.

Анна Ботян, стилист:

Первый способ – это когда вы одну часть шарфа заправляете внутрь, а вторую часть пускаете снаружи пальто под лацкан и вот так красиво завязываете поясом.

Прячете под пальто и завязываете, шарф чуть-чуть будет виден. За счет того, что он объемный, вам не будет холодно, ветер ничего не будет продувать. Нет лишнего объема, вы не убираете свою шею – очень удобно.

Берете максимально объемный шарф, обычный ремень – можно контрастного цвета, можно в цвет нашего пальто или шарфа. Тепло и красиво.

Максимум объема, тон в тон – главные тренды. Шарф а-ля плед лучше выбирать однотонный или с принтом, который будет созвучен с верхней одеждой. А мы продолжаем модную миссию.

Накидываем на шею и два конца перекрещиваем сзади. Спереди получается два длинных конца. Их продеваем внутрь. Раз, два, и по сути это уже хороший узел, можно так идти на улицу. Но если холодно или резко начался дождь, мы берем часть сзади и набрасываем в виде капюшона, и наши волосы, голова защищена от холода.

Еще один способ, как завязать оригинально шарф, небанально. Берем короткий конец, перекладываем наверх, а самый длинный конец обкручиваем вокруг шеи и в образовавшуюся петлю заправляем короткий конец. В итоге получается легкий узел.

Короткий конец сверху завязываем узел и так аккуратненько оставляем, а длинный конец обвязываем вокруг шеи, продеваем в эту петлю, и у нас получается такой интересный небрежный узел.

Кстати, классический французский узел уже не на первых ролях в модной пьесе. Слишком правильный и выверенный. История, скорее, про дипломатов, но списывать со счетов не стоит. Просто добавьте воздуха и «расправьте ему крылья». И не забывайте про мультяшные броши, панамы-бейсболки – с ними даже бабушкин вязаный шарф засияет во всей красе.

Накидываем шарф по центру и завязываем узел одним концом вокруг. Берем второй конец и еще раз его вокруг обвязываем. Таким образом, у нас получается двойной узел. Лучше всего носить с головным убором, например, панамкой.