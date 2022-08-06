Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?

Новости Беларуси. Обзорные экскурсии, кино под открытым небом и музыкальная программа. В Минске продолжается летний туристический сезон. Для горожан и гостей столицы это уже полюбившаяся традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и 6 августа те, кто предпочитает культурный отдых, отправились на прогулку по древним улочкам и даже заглянули в подвалы белорусских святынь. У детей была возможность пообщаться со знаменитыми писателями. А активные минчанки пригласили всех желающих обсудить проблемы современного общества. Наш корреспондент Оксана Семашко тоже провела этот день в Старом городе и готова поделиться впечатлениями.

Оксана Семашко, корреспондент:

Бурлить жизнь в Верхнем городе в субботу начинает после полудня. Самые ожидаемые активности здесь – экскурсии по древним улочкам. Предлагаю отправиться с нами.

Чжао Линьлин:

Сейчас каникулы. Как экскурсия. Мы путешествуем в Минске. У вас хорошая страна, очень дружная. Все белорусы очень дружные для китайцев.

Дуань Шо:

Интересна белорусская культура, потому что много разницы с Китаем. Я чувствую, что в Беларуси много добрых и хороших людей.

Дарья Демешко, воспитанница Центра олимпийского резерва Жлобина:

Я занимаюсь плаванием, и мы в общекомандном зачете заняли второе место. И нам дали добро на то, чтобы провести такую экскурсию. Впечатления у меня хорошие, потому что мне сам по себе нравится Минск. Так что пока что я довольна. Мне нравится погода. Мне нравится атмосфера, поэтому я хожу с удовольствием, смотрю и слушаю.

Александр Рябченко:

Стало любопытно, что здесь вообще происходит. У нас как раз таки появилось свободное время, надо было его как-то убить, поэтому мы заглянули. Решили проверить свою эрудицию. Ярослав Рябченко:

Мы здесь хорошо скоротали время. И конкурсы довольно веселыми были.

Елена Чернявская, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска:

Все участники нашего интерактива получают небольшой сладкий приз. Никого им не удивишь, с одной стороны. С другой – на нем размещен QR-код нашего сайта, где можно найти программу и события, которые в библиотеках происходят.

Оксана Семашко:

Как вы думаете, у меня получится сделать монету? Александр Тихонов, ремесленник:

Нет. Оксана Семашко:

Научите? Или тяжело?

Александр Тихонов:

Дело в том, что чаще всего с женщинами происходит совместное мероприятие. Они начинают, а потом я уже завершаю. Оксана Семашко:

Давайте попробуем. Александр Тихонов:

Берите кувалду.

Оксана Семашко:

О, это мое любимое. Я уже сломала, наверное. Александр Тихонов:

Да ничего! Оксана Семашко:

Молотком гвозди я умею забивать, но монеты делать еще не научилась. Ух ты, у меня бы столько сил не хватило. Александр Тихонов:

Вы монету должны взять первая, потому что она амулетная. И первый человек будет ее хозяином. Металл помнит руки.