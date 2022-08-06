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Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?

06 августа 2022 17:58
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Новости Беларуси. Обзорные экскурсии, кино под открытым небом и музыкальная программа. В Минске продолжается летний туристический сезон. Для горожан и гостей столицы это уже полюбившаяся традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и 6 августа те, кто предпочитает культурный отдых, отправились на прогулку по древним улочкам и даже заглянули в подвалы белорусских святынь. У детей была возможность пообщаться со знаменитыми писателями. А активные минчанки пригласили всех желающих обсудить проблемы современного общества.

Наш корреспондент Оксана Семашко тоже провела этот день в Старом городе и готова поделиться впечатлениями.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Бурлить жизнь в Верхнем городе в субботу начинает после полудня. Самые ожидаемые активности здесь – экскурсии по древним улочкам. Предлагаю отправиться с нами.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-4

Чжао Линьлин:
Сейчас каникулы. Как экскурсия. Мы путешествуем в Минске. У вас хорошая страна, очень дружная. Все белорусы очень дружные для китайцев.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-7

Дуань Шо:
Интересна белорусская культура, потому что много разницы с Китаем. Я чувствую, что в Беларуси много добрых и хороших людей.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-10

Дарья Демешко, воспитанница Центра олимпийского резерва Жлобина:
Я занимаюсь плаванием, и мы в общекомандном зачете заняли второе место. И нам дали добро на то, чтобы провести такую экскурсию. Впечатления у меня хорошие, потому что мне сам по себе нравится Минск. Так что пока что я довольна. Мне нравится погода. Мне нравится атмосфера, поэтому я хожу с удовольствием, смотрю и слушаю.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-13

Александр Рябченко:
Стало любопытно, что здесь вообще происходит. У нас как раз таки появилось свободное время, надо было его как-то убить, поэтому мы заглянули. Решили проверить свою эрудицию.

Ярослав Рябченко:
Мы здесь хорошо скоротали время. И конкурсы довольно веселыми были.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-16

Елена Чернявская, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска:
Все участники нашего интерактива получают небольшой сладкий приз. Никого им не удивишь, с одной стороны. С другой – на нем размещен QR-код нашего сайта, где можно найти программу и события, которые в библиотеках происходят.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-19

Оксана Семашко:
Как вы думаете, у меня получится сделать монету?

Александр Тихонов, ремесленник:
Нет.

Оксана Семашко:
Научите? Или тяжело?

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-22

Александр Тихонов:
Дело в том, что чаще всего с женщинами происходит совместное мероприятие. Они начинают, а потом я уже завершаю.

Оксана Семашко:
Давайте попробуем.

Александр Тихонов:
Берите кувалду.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-25

Оксана Семашко:
О, это мое любимое. Я уже сломала, наверное.

Александр Тихонов:
Да ничего!

Оксана Семашко:
Молотком гвозди я умею забивать, но монеты делать еще не научилась. Ух ты, у меня бы столько сил не хватило.

Александр Тихонов:
Вы монету должны взять первая, потому что она амулетная. И первый человек будет ее хозяином. Металл помнит руки.

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?-28

Оксана Семашко:
И по традиции субботний вечер не обходится без кинопоказов и концертов. Сегодня здесь смотрят свое, родное – ленты «Беларусьфильма» – и слушают белорусских композиторов, классику XX века. Впереди еще два часа культурного наслаждения, которое радует взгляд и слух. Так что подключайтесь к нам, и заряд на всю неделю вам будет обеспечен.

# Развлечения # общество # Оксана Семашко # Елена Чернявская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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