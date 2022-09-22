Как не допустить трагедии при пользовании печкой? В МЧС напомнили важнейшие правила безопасности

Соблюдать правила безопасности важно не только на дороге. Об этом как никто другой знают белорусские спасатели. 22 сентября в стране проводится Единый день безопасности. Напомнить о главном в преддверии осенне-зимнего сезона пригласили в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь официального представителя Минского областного управления МЧС Анастасию Швайбович. Юлия Самусенко, ведущая:

На улице похолодало. Это значит, что в ход пошли печки, и здесь возникает много вопросов. Как не допустить трагических ошибок? «Если у вас есть дома печка, самое важное – визуально ее оценить»

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Вы правы. Как только снижается столбик термометра, люди начинают активно обогреваться, и это нормально. Мы хотим находиться в тепле, и здесь самое главное – не забывать о безопасности, потому что именно в это межсезонье, когда люди после тепла начинают активно эксплуатировать свои приборы отопления. Если это жилой сектор, как правило, печки еще по-прежнему. Дома сезонного проживания достаются по наследству от родителей, и там печное отопление. Городские жители начинают дополнительно использовать обогреватели, поэтому важно напомнить правила, чтобы именно в этот пик ошибки не происходили. Именно в переходный период рост пожаров отмечается. Если у вас есть дома печка, самое важное – визуально ее оценить. Если вы видите, что там есть трещины, ни в коем случае ее нельзя эксплуатировать. Также обратите внимание на негорючее основание перед топочной дверцей, поскольку, если вы начинаете ее эксплуатировать, может выпасть уголек и это также может стать причиной пожара. Конечно же, не забудьте почистить дымоход, если вы еще этого не сделали. Когда удаляете золу, шлаки, если вы уже эксплуатировали печь и угли горячие, то их необходимо помещать только в негорючую емкость и удалять на безопасное расстояние. Хотелось бы обратить внимание и городских жителей, которые приезжают на дачу, и тех, кто постоянно эксплуатирует печь. Это режим топки. Необходимо ее заканчивать только после полного прогорания углей. Таким образом будет исключено отравление угарным газом, а такие случаи, к сожалению, фиксируются и именно в межсезонье. Александр Меженный, ведущий:

Сегодня День безопасности. Какие мероприятия запланированы? «Будет не теория, а практика»

Анастасия Швайбович:

Достаточно много мероприятий по всей республике, в частности в Минской области. Ознакомиться конкретно, где будут организованы площадки в вашем районе, вы можете на нашем сайте. Но самое важное – Единый день безопасности заставляет каждого из нас задуматься о своей собственной безопасности, потому что каждый прежде всего несет за нее ответственность. Самым важным моментом в период Единого дня безопасности является то, что руководители организаций, предприятий организуют практическую отработку планов эвакуации, чтобы мы четко знали. Дома мы постоянно находимся и знаем свои входы. Это же нужно и на рабочем месте. Конечно же, это касается торговых центров, кафе, различных объектов с массовым пребыванием. Хорошо будет выработать в себе такую привычку, когда вы туда заходите, подумать: мой маршрут, если вдруг что не так, куда я буду двигаться. Когда мы посещаем какие-то центры постоянно, то мы более-менее ориентируемся. А если мы посещаем объекты впервые, это очень хорошая привычка, потому что, к сожалению, во время реальной чрезвычайной ситуации возникает паника, человек становится рассеянным, а это далеко не лучшие советчики. На тематических площадках мы и другие органы предложат, как правильно обезопасить свою жизнь, те алгоритмы, которые необходимо знать, шаги спасения, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Будет очень интересно, ярко, а самое важное, что это будет не теория, а практика.

Александр Меженный:

У нас на утренней передаче все очень четко – никакой паники. В случае чего ведущий хватает соведущую на руки и уносит из студии. Потом на белого коня – и поскакали. Очень романтично, но, конечно же, не дай бог нам этих ситуаций. Как правило, у нас есть две темы для разговора – весенний пал травы и печное отопление. Очень часто мы на эту тему разговариваем. Если ли какие-то подвижки по результатам прошлого сезона? Можем ли мы говорить о том, что белорусы все-таки слышат и что все меры воздействуют, палят меньше? Тогда будет надежда, что и с печами тоже разберемся. «Культура безопасности каждого жителя нашей страны растет»