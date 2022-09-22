В Минске раздавали фрукты за езду на велосипеде

Новости Беларуси. День без автомобиля в Минске начался с велопробега. Ранним утром минчане приняли участие в акции «На работу на велосипеде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои авто на двухколесный транспорт сменили сотрудники Мингорисполкома, администраций районов столицы, а также ведомств и различных организаций.

Большинство из них – постоянные участники этой традиционной акции. Старт был дан на парковке отеля «Аква-Минск». Путь велосипедисты держали к площади Победы.

Елена Липинская, участница велопробега:

Акция эта мне очень нравится. Я и в прошлом году собиралась участвовать, но она отменилась. Велосипед я обожаю с детства и считаю, что в городе, особенно у нас в Минске, очень много велодорожек и вполне возможно до работы добираться на велосипеде. Это и спортивная нагрузка, и своего рода развлечение. Велосипеды я очень люблю.

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Все, что делается в эту неделю, показывает, как негативно автотранспорт действует на окружающую среду, и призывает людей к использованию альтернативных видов транспорта. За эту неделю во всех административных районах Минска проводились различные мероприятия, это и конкурсы, и квесты, и плоггинг-пробеги, также была открыта фотовыставка «История электротранспорта».