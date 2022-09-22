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В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края

22 сентября 2022 09:39
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Новости Беларуси. В Витебском зоопарке выхаживают аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птица получила травму и не смогла улететь на зимовку в южные страны. Специалисты говорят, что это далеко не первый случай, когда пернатые становятся обитателями зоопарка.

Тему продолжит Виктор Пралич.

В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Это уже шестой по счету аист, который, благодаря сердобольным гражданам, попадает в местный зоопарк в этом сезоне. Новый обитатель сам пришел к людям в деревне под Витебском.

В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края-4

Сейчас его домом станут просторы зоосада. Что случилось с птицей и как долго ее придется выхаживать, покажет время. В первую очередь аисту увеличат рацион кормления. Очевидно, что пернатый обитатель истощен. Предположительно, по этой причине в том числе он и отбился от общей стаи и не смог улететь на зимовку в южные страны.

В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края-7

Александр Клячин, начальник Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Сейчас сезон такой начался, когда все аисты улетели от нас, остались слабые аисты, которых либо они не взяли с собой, либо были до этого покалечены. Может, из гнезда выпали. И стали прибиваться к людям. Люди приютили, пару дней подкармливали. Люди сами звонят, и мы выезжаем тогда, забираем. Кого-то можно спасать, кого-то сразу в ветлечебницу везем, где подлечиваются, выдерживаются. Кого можно выпустить потом на свободу, те уже улетают дальше.

В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края-10

Новому постояльцу скучать не придется. До холодов он будет в компании своих двух сородичей, а еще чаек, уток и цапли. Эти птицы также попали сюда из-за травм. В дикую природу их уже не выпустят – они не выживут. Вероятно, весной их отдадут в небольшие зоопарки.

В Витебском зоопарке выхаживают аиста – он отбился от стаи и не смог улететь в тёплые края-13

Виктор Пралич:
Специалисты отмечают, что не за горами тот сезон, когда в Витебский зоопарк начнут привозить и лебедей. В ледовый плен они попадают с первыми заморозками на водоемах. В 2021 году таких случаев было два.

# Зоопарк # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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