Новости по тегу #Анастасия Швайбович

«Начать необходимо с визуального осмотра печи. Она должна быть целостной, не должно быть никаких трещин», – рассказала Анастасия Швайбович.
Мы используем самые интересные, самые новые идеи. Помогают их реализовывать наши спасатели.
Цвет льда должен быть прозрачный, голубовато-зеленого оттенка.
С начала года в республике произошло более 5 000 пожаров, на которых погибли 422 человека.
Пожарные посещают дошкольные учреждения, где проводят профилактические беседы.
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