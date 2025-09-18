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Новости по тегу #Анастасия Швайбович

Как подготовить загородный дом к отопительному сезону? В МЧС напомнили правила безопасности
18 сентября 2025 08:43

Как подготовить загородный дом к отопительному сезону? В МЧС напомнили правила безопасности

Безопасность в трендах – в МЧС рассказали, как ведут TikTok
05 мая 2025 20:02

Безопасность в трендах – в МЧС рассказали, как ведут TikTok

Как по цвету льда определить его толщину? В МЧС напомнили о безопасности на водоёмах зимой
09 января 2025 10:25

Как по цвету льда определить его толщину? В МЧС напомнили о безопасности на водоёмах зимой

Правила, которые помогут спасти вам жизнь! МЧС напоминает о мерах пожарной безопасности зимой
05 ноября 2024 11:18

Правила, которые помогут спасти вам жизнь! МЧС напоминает о мерах пожарной безопасности зимой

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»
21 августа 2024 06:42

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»

Как помочь тонущему человеку? Рассказала представитель МЧС
18 июля 2024 14:59

Как помочь тонущему человеку? Рассказала представитель МЧС

Обязательно возьмите мобильный телефон! Что ещё нужно знать перед походом в лес, рассказали в МЧС
27 июня 2024 10:30

Обязательно возьмите мобильный телефон! Что ещё нужно знать перед походом в лес, рассказали в МЧС

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?
24 мая 2024 17:39

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах
20 мая 2024 10:09

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в Минской области
14 мая 2024 10:33

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в Минской области

«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС
13 марта 2024 09:09

«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС

В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»
05 марта 2024 17:52

В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»