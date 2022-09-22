Важно к каждому подобрать подход. Легко ли работать со звёздами, спросили у гримёра

Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:

Хочется обратиться, Наталия, к вам, так как вы работаете со звездами за кулисами. Все-таки есть какая-то статистика, в основном легко работать со звездой или это сложно?

Наталия Машок, заведующая отделом гримеров СТВ:

Просто надо понимать – я, как по себе, что, когда приходит человек медийный, после взаимодействия меня с ним, он идет и дарит в эфир людям свою эмоцию. Это очень важно понимать, потому что я остаюсь за кадром, а этот человек идет со своей энергией, своим настроением и дарит посыл, то есть эту эмоцию. Легко ли? Все разные. Важность гримера – подобрать к каждому такое свое отношение, свой подход. Ты понимаешь, что Алена [Ланская – прим. ред.] такая…

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Знаете, мне надо, чтобы дисциплина была. Наталия Машок:

Да. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Наталия, были в вашей практике такие, скажем, звездные звезды, которых не мешало бы поставить на место? Ведь не секрет, что зачастую они могут относиться к гримерам, как к обслуживающему персоналу, а не к члену творческой команды? Наталия Машок:

Бывают разные ситуации. Просто, на самом деле, надо тоже это понимать, туда далеко не лезть.