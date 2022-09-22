Важно к каждому подобрать подход. Легко ли работать со звёздами, спросили у гримёра
Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:
Хочется обратиться, Наталия, к вам, так как вы работаете со звездами за кулисами. Все-таки есть какая-то статистика, в основном легко работать со звездой или это сложно?
Наталия Машок, заведующая отделом гримеров СТВ:
Просто надо понимать – я, как по себе, что, когда приходит человек медийный, после взаимодействия меня с ним, он идет и дарит в эфир людям свою эмоцию. Это очень важно понимать, потому что я остаюсь за кадром, а этот человек идет со своей энергией, своим настроением и дарит посыл, то есть эту эмоцию. Легко ли? Все разные. Важность гримера – подобрать к каждому такое свое отношение, свой подход. Ты понимаешь, что Алена [Ланская – прим. ред.] такая…
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Знаете, мне надо, чтобы дисциплина была.
Наталия Машок:
Да.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Наталия, были в вашей практике такие, скажем, звездные звезды, которых не мешало бы поставить на место? Ведь не секрет, что зачастую они могут относиться к гримерам, как к обслуживающему персоналу, а не к члену творческой команды?
Наталия Машок:
Бывают разные ситуации. Просто, на самом деле, надо тоже это понимать, туда далеко не лезть.
Александр Меженный, ведущий программы «Новое утро»:
Какая толерантная Наташа.
Наталья Кудрина, певица:
Я только хотела сказать. Вот она наша белорусская толерантность.
Александр Меженный:
В гримерной кисточки летают направо, налево.
Наталия Машок:
За кадром – это за кадром. На самом деле, если не нравится, допустим, звезде что-то – есть расчесочка, помадка, сделайте сами, пожалуйста. Я посмотрю и в следующий раз сделаю точно так же. Как правило, особенно наши звезды – все профессионалы в этом плане. Всегда мне хочется создать такую позитивную обстановку в гримерной, чтобы всем было потом комфортно идти и делать то, что они делают. Опять-таки, мы остаемся, а наши звезды дарят посыл и энергию дальше в эфире, на концертах. Поэтому я за позитив, за то, чтобы все дружили, и все было очень хорошо.
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