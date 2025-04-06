Как попасть в команду «МАЗ-СПОРТавто»? Рассказал её руководитель

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Где вы берете членов своей команды?

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Часть команды – это те люди, которые находились у истоков команды при ее создании, в 2010 году. Большая часть – это работники завода. И небольшая часть – это уже обновление команды, люди, которые пришли в команду со стороны, но есть особенность. Наша команда – это структурное подразделение Минского автомобильного завода, это не отдельное юридическое лицо. Если по-простому сказать, цех завода, который называется «МАЗ-СПОРТавто». Для того чтобы стать членом команды, вы должны стать работником завода и прийти на работу в спортивную команду. Все члены команды, в том числе и экипажи, участвуют при создании, при сборке этих спортивных грузовиков. Любая потеря времени – это катастрофа, настолько острая борьба между командами в зачете грузовиков. Могу привести пример, что замена колеса, которое весит 180 килограммов, у нас занимает с момента остановки до момента трогания с места от 4,5 до 6 минут. Это тоже тренировка. Если время превышает больше 6 минут, мы экипаж ругаем.

Александр Осенко:

Как попасть в команду МАЗа? Сергей Вязович:

Очень просто. Почему-то сложен такой стереотип, что это какой-то отбор, как в космонавты. Вы приходите к нам, говорите: я хочу. Основное требование – это желание. И вы в команде. Нужно понимать, что большинство тех, кто обращается в команду, это «я хочу быть пилотом». Это путь в любом случае в несколько лет. Желательно, конечно, ребята молодые, примерно до 25 лет. Почему так? Для того, чтобы иметь зазор по времени для набора опыта. Мы не предъявляем высоких критериев таким ребятам, потому что такого вида спорта или такой команды другой нет. Поэтому взять человека с опытом невозможно. Это в любом случае человек без опыта, которого нужно будет учить. Поэтому желание – основной критерий.