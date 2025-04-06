Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» рассказал, кто его штурман – вы удивитесь

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Жена для вас готовит. Но я наткнулся в TikTok, где она еще у вас и штурман. Это у вас семейное? Как вы ее приучили к большим скоростям?
Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Теперь это переросло в наше семейное хобби. На самом деле, в моей жизни это и скучный момент, а вроде и то, от чего я получаю удовольствие. Моя работа и хобби совпадают. Работа – это гонки на больших автомобилях, хобби – это гонки на маленьких автомобилях. И вот два года мы выступаем с семейным экипажем, вместе с женой, она мой штурман. Два года экипаж продолжает этот путь. В прошлом году мы стали чемпионами Республики Беларусь.