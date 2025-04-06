Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» рассказал, кто его штурман – вы удивитесь

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Жена для вас готовит. Но я наткнулся в TikTok, где она еще у вас и штурман. Это у вас семейное? Как вы ее приучили к большим скоростям?