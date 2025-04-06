В день проезжают 1000 км! Узнали, как устроены ралли на грузовиках

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какая длительность заезда?

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Самая большая гонка – это марафон ралли «Дакар» либо «Шелковый путь», она длится на протяжении двух недель. Самый длинный спецучасток, который мне удавалось ездить в своей жизни, – это 670 километров. Это тот участок, который едут на время. А в день экипаж проезжает примерно 1 000 километров. Не все километры, которые мы едем во время гонки, являются спортивными, скоростным спецучастком. Гонка выглядит таким образом, что команда находится на бивуаке, это импровизированный мини-город, где находятся все команды. Утром получаем маршрутный лист, выезжаем в сторону спецучастка. Что это означает?

Сергей Вязович:

К примеру, мы находимся на сегодня в Минске. Следующая точка марафона – это Москва, к примеру. Старт спецучастка может располагаться где-нибудь в Орше. Значит, мы выезжаем с бивуака и по дорогам общего пользования по правилам дорожного движения едем до Орши. В это время наш бивуак сворачивается командно, и все технички выезжают по асфальту в сторону Москвы. У каждого экипажа есть время старта, за этим временем никто не следит, кроме самого экипажа, штурмана. То есть в определенное время ты самостоятельно должен подъехать к линии старта и в свою минуту стартовать. Если ты этого не сделаешь, ты получаешь штраф. Это работа штурмана.

Александр Осенко:

Это что-то наподобие спортивного ориентирования, но только на автомобиле? Сергей Вязович:

Да. И дальше начинается еще более интересное в плане спортивного ориентирования. Вы получаете маршрутный лист, он называется у нас роудбук. Это схематичная карта, где прорисован маршрут. Дальше судьями проверяется экипаж на наличие телефона, часов, GPS, Bluetooth и других вещей. Это все использовать нельзя! И штурман ориентируется, используя только эту дорожную книгу, роудбук. Александр Осенко:

Компас есть какой-нибудь?