Как можно решить судьбу страны всего за пару дней? Рассказываем про Всебелорусское народное собрание-2021

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. Соответствующий указ 28 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непосредственное участие в общенациональном форуме примут 2 700 человек из всех регионов страны. Им предстоит обсудить основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года, а также направления общественно-политического развития нашей страны.

О предстоящем всенародном форуме, а также подготовке к этому важнейшему событию 28 декабря говорили на встрече во Дворце Независимости. Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить нашим людям и их благополучию. Таковы позиция и требование Александра Лукашенко. Так что же предлагают белорусы? Чем предстоящий форум будет отличаться от предыдущих? И почему этому вече предрекают стать эпохальным событием? Тему продолжит Илона Волынец.

Илона Волынец, корреспондент:

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11-12 февраля 2021 года. Кто-то скажет: как можно решить судьбу страны всего за пару дней? А вы учтите то, что происходит за кадром. Подготовка идет не один месяц. По всей стране продолжают работу общественные приемные, где по-прежнему ждут, возможно, ваших предложений. Белорусов, неравнодушных к судьбе своей страны, немало. На диалоговых площадках, в общественных приемных, на личных приемах уже прозвучали тысячи предложений. Свое видение основного закона страны сегодня в Совете Республики представили будущие юристы. Над проектом «Конституция 2021» студенты юрфака БГУ работали три месяца. Возможные новации все это время обсуждали с экспертами и политиками.

Эллина Павленко, студентка юридического факультета БГУ:

Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей, а его заместителей, то есть заместителей премьер-министра и остальных министров, назначал премьер-министр с согласия Палаты представителей. Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию На собрании должны прозвучать только конкретные предложения, которые отражают нашу реальность. Это позиция и требование главы государства. Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – благополучию белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и, естественно, анализ пройденного. И те два вопроса, о которых мы говорили – экономический и социально-политический – должны прозвучать. Доклад должен быть актуальным. Он не должен быть сложным для восприятия, но и упрощаться при формировании основных тезисов нельзя. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан.

В период подготовки собрания организовали мы самый широкий общественный диалог. Кто хотел принять в нем участие, все были приглашены и принимали участие. В регионах, трудовых коллективах, вузах проводится до настоящего времени обсуждение основных направлений развития страны. На местах открыты общественные приемные, где каждый может выразить свое мнение, более того, внести соответствующие предложения по этим вопросам. Сегодня может, еще раз подчеркиваю, высказаться каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества.

Предстоящее Всебелорусское собрание станет шестым, но по важности оно в какой-то мере перекликается с первым: тогда нужно было принять судьбоносное решение – нащупать правильный путь в будущее. В 1996-м еще молодая страна столкнулась с серьезными вызовами: инфляцией, дефицитом госбюджета, ростом внешнего долга. Выход из сложнейшей ситуации искали вместе и нашли. Итог – принятие первой в истории суверенной Беларуси программы социально-экономического развития страны на пятилетку.

Александр Лукашенко:

Тогда было тоже непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, первое Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль. Сегодня время далеко не простое, может быть, еще более неоднозначное. Такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания (подробнее здесь). Сколько будет участников и когда их начнут выбирать? Всебелорусское народное собрание в цифрах

Александр Лукашенко:

На собрании мы должны подвести итоги пятилетки, откровенно сказать о том, чего достигли, что не получилось и почему. Надо детально рассмотреть программу социально-экономического развития на пятилетку, оценить механизмы, с помощью которых сможем в сложнейших внешних условиях обеспечить экономический рост и сохранить нашу модель социального государства. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется (подробнее здесь).