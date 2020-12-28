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  • Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания

28 декабря 2020 10:30
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на совещании по подготовке форума.

Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – нашим людям и их благополучию, отметил глава государства.  

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания-1

Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с 29 декабря начинается избрание делегатов. Также продолжается сбор гражданских инициатив. Диалоговые площадки работают по всей стране.  

Предстоящее Всебелорусское собрание станет шестым, но оно в какой-то мере перекликается с первым: время проведения сейчас, как и тогда, такое же неоднозначное.  

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Откровенно говоря, Всебелорусское народное собрание первое было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть.  

Сегодня время далеко не простое, может быть, еще более неоднозначное, такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами.

На Всебелорусском собрании будут подведены итоги пятилетки. Президент акцентирует: необходимо откровенно признать и достижения, и ошибки, а также детально рассмотреть их причины.  

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания-7

ВНС является органом прямого народовластия и площадкой плюрализма мнений.  

Глава государства подчеркнул, что основной доклад должен отвечать современным запросам общества и быть без популизма. Никаких оторванных от жизни теорий.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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