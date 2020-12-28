Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания

Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – нашим людям и их благополучию, отметил глава государства.

Предстоящее Всебелорусское собрание станет шестым, но оно в какой-то мере перекликается с первым: время проведения сейчас, как и тогда, такое же неоднозначное.

Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с 29 декабря начинается избрание делегатов. Также продолжается сбор гражданских инициатив. Диалоговые площадки работают по всей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откровенно говоря, Всебелорусское народное собрание первое было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть.

Сегодня время далеко не простое, может быть, еще более неоднозначное, такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами.

На Всебелорусском собрании будут подведены итоги пятилетки. Президент акцентирует: необходимо откровенно признать и достижения, и ошибки, а также детально рассмотреть их причины.