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Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию

28 декабря 2020 15:07
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Новости Беларуси. Конкретные предложения для Всебелорусского народного собрания продолжают собирать участники диалоговых площадок.  

Свое видение основного закона страны 28 декабря в Совете Республики представили будущие юристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию-1

Над проектом «Конституция 2021» студенты юрфака БГУ работали три месяца. Возможные новации все это время обсуждали с экспертами и политиками.  

Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В преддверии проведения Всебелорусского народного собрания проходит достаточно большое количество диалоговых площадок, общественных обсуждений, круглых столов, иных мероприятий, посвященных возможному конституционному реформированию нашей политической системы. Причем в этот процесс вовлечен достаточно большой круг лиц, практически все социальные слои нашего общества так или иначе принимают активное участие в обсуждении этих возможных новаций в основной закон нашей страны.  

Инициативы связаны с изменением ряда разделов нашей Конституции. Основная масса этих изменений касается четвертого раздела: «Президент, парламент, правительство, суд». То есть, по сути, это переформатирование политической системы нашего общества, нашего государства глазами нашего молодого поколения.  

Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию-7

Актуальность молодежных вариантов переформатирования политической системы оценили эксперты. За круглым столом собрались опытные юристы, представители Молодежного парламента, а также различных политических партий. Далее пакет предложений внесут для обсуждения на предстоящем Всебелорусском народном собрании.  

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# Конституция # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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