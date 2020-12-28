Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию

Свое видение основного закона страны 28 декабря в Совете Республики представили будущие юристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над проектом «Конституция 2021» студенты юрфака БГУ работали три месяца. Возможные новации все это время обсуждали с экспертами и политиками.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В преддверии проведения Всебелорусского народного собрания проходит достаточно большое количество диалоговых площадок, общественных обсуждений, круглых столов, иных мероприятий, посвященных возможному конституционному реформированию нашей политической системы. Причем в этот процесс вовлечен достаточно большой круг лиц, практически все социальные слои нашего общества так или иначе принимают активное участие в обсуждении этих возможных новаций в основной закон нашей страны.

Инициативы связаны с изменением ряда разделов нашей Конституции. Основная масса этих изменений касается четвертого раздела: «Президент, парламент, правительство, суд». То есть, по сути, это переформатирование политической системы нашего общества, нашего государства глазами нашего молодого поколения.