О чём говорил глава Администрации Президента с детьми в Молодечно?

В Молодечно 28 декабря в гости к воспитанникам местной школы-интерната заглянул глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко приехал к детям, конечно, не с пустыми руками. Но прежде чем исполнятся их новогодние мечты – самый настоящий волшебный квест, где нужно было, как в сказке, помочь снеговикам-почтовикам разослать поздравительные открытки. В подарок ребята получили сладости и сертификат на компьютерную технику.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

На примере вашей школы видно, как мы развиваемся, как мы идем дальше, сколько возможностей предоставляется для детей в нашей стране – учиться, поступать. Я прекрасно помню, как во время чаепития с испеченными детскими руками пирожными и тортами многие говорили о своих планах и в мединститут поступать, и в другие учебные заведения. Я думаю, что эти ребята, наверное, свои желания исполнили. В канун Нового года я хотел бы поздравить вас с этим замечательным праздником, чтобы он принес нам хорошее настроение, хорошую погоду, снежную, а не такую, как сегодня, дождливую, чтобы праздник был в душе у каждого из вас, чтобы исполнялись ваши желания.