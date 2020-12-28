Президент о ВНС: «Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества»

Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – нашим людям и их благополучию, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется. Поэтому все новшества, которые мы будем предлагать, обязательно должны служить одной цели – нашим людям и благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно.

Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и, естественно, анализ пройденного. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан.