Президент о ВНС: «Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на совещании по подготовке форума.
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на совещании по подготовке форума.
Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – нашим людям и их благополучию, отметил глава государства.
Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется. Поэтому все новшества, которые мы будем предлагать, обязательно должны служить одной цели – нашим людям и благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно.
Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и, естественно, анализ пройденного. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан.
Глава государства подчеркнул, что основной доклад должен отвечать современным запросам общества и быть без популизма. Никаких оторванных от жизни теорий.
На Всебелорусском собрании рассмотрят Программу социально-экономического развития до 2025 года, оценят механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства.