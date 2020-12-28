Сколько будет участников и когда их начнут выбирать? Всебелорусское народное собрание в цифрах

Новости Беларуси. Общая численность участников предстоящего Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек, из них 2 400 делегатов и 300 приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую область представят 310 человек, Минск – 370. Премьер-министр, члены правительства, сенаторы, депутаты, высшие должностные лица, руководители госорганизаций. Разумеется, журналисты, дипломаты, представители политических партий, религиозных и общественных организаций.

На важнейший политический форум съедутся делегаты, которые представляют все слои населения, то есть весь белорусский народ. Избрание тех самых народных посланников начнется уже 29 декабря.