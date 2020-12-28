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Сколько будет участников и когда их начнут выбирать? Всебелорусское народное собрание в цифрах

28 декабря 2020 19:32
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Новости Беларуси. Общая численность участников предстоящего Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек, из них 2 400 делегатов и 300 приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько будет участников и когда их начнут выбирать? Всебелорусское народное собрание в цифрах-1

Каждую область представят 310 человек, Минск – 370. Премьер-министр, члены правительства, сенаторы, депутаты, высшие должностные лица, руководители госорганизаций. Разумеется, журналисты, дипломаты, представители политических партий, религиозных и общественных организаций.

Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения

На важнейший политический форум съедутся делегаты, которые представляют все слои населения, то есть весь белорусский народ. Избрание тех самых народных посланников начнется уже 29 декабря.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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