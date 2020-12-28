Министр соцзащиты: 2,5 млрд рублей в 2021-м предусмотрено на госпособия семьям, которые воспитывают деток

Новости Беларуси. За пять лет число многодетных семей увеличилось на 40 %. Сейчас их в стране 112 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе это подтверждает эффективность крупнейшего государственного проекта – семейного капитала. В среднем ежегодно рождаются до 22 тысяч третьих и последующих малышей. Поэтому вполне логично, что действие этой программы необходимо продлить, меры поддержки семей с детьми расширять и дальше.

Дмитрий Емельянчик: Мы хотели бы потратить. Хотим сейчас дом строить, потому что жилое помещение есть, но всем не хватает места нам. Надо чуть побольше построить. Хотели бы этот капитал потратить на этот дом, чтобы помощь была.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Есть ряд предложений от многодетных семей, как дальше расширять возможности и направления досрочного использования семейного капитала. Мы слышим и, конечно, над этим активно сейчас работаем, в начале 2021 года будем работать над этим вопросом. И как раз эти диалоговые площадки, которые у нас развернуты будут по всей стране (в январе мы проедем в остальные регионы) – услышать, где какая потребность, по каким направлениям.

«Чем больше детей, тем лучше». История белорусской семьи, которая воспитала 30 детей

Если говорить о государственных пособиях, на следующий год я защищала у депутатов проект закона о бюджете Фонда соцзащиты на 2021 год. 2,5 миллиарда рублей предусмотрено только на государственные пособия семьям, которые воспитывают деток.