Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

Новости Беларуси. Минская область – второй после столицы регион по вкладу в валовой внутренний продукт. Точные цифры по 2018 году пока еще не подсчитаны, но по итогам одиннадцати месяцев удельный вес Минской области вплотную приблизился к 15 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какой прогнозируется средняя зарплата по области в 2019 году? Какие новые инвестпроекты будут реализованы? Чем завлечь туриста в Минскую область? Об этом и не только – в интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко.

Ольга Коршун, СТВ:

Анатолий Михайлович, мы, конечно, хотим в первую очередь поздравить вас с наступающими праздниками. Предновогоднее время – время дарить подарки. На ваш взгляд, какой самый большой, значимый подарок в этом году получили жители Минской области?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Вы знаете, наверное, подарки надо дарить не только к Новому году, а в принципе всегда делать людям добро и дарить подарки. Что касается жителей Минской области, в Солигорске мы открыли новую поликлинику, в Слуцке – зональный центр, Лесковке – школа, Фаниполе – детский сад. То есть в течение года мы открывали те или иные объекты, которые в принципе нужны для наших жителей, для наших людей. Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019? Ольга Коршун:

Сельское хозяйство очень активно развивается в Минской области. По некоторым показателям ваш регион традиционный лидер. Кажется, что сейчас у нас в полях ничего не происходит – снежок лежит, зима. На самом деле это не так: в хозяйствах активно готовятся к следующему году, к посевной. На какой стадии сейчас эта подготовка?

Анатолий Исаченко:

Вы абсолютно правы. Кажется, что это затишье, на самом деле сегодня область уже активно готовится к посевной кампании. Мы обновили машинотракторный парк, закупили комбайны (больше 100 единиц), зерноуборочной и кормоуборочной техники порядка 70 единиц, взяли тракторы, плуги и прочую сельхозтехнику. Конечно, это будет подспорьем в наступающем году при проведении полевых работ. Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко Ольга Коршун:

В вашей области есть проверенный временем ресурс: много курортных зон и много достопримечательностей. Возможно, у вас уже есть планы, как использовать такой ресурс на полную мощность? Анатолий Исаченко:

Я думаю, для нас главным экзаменом будут Европейские игры. Мы должны показать всю свою красоту, всю природу, все достопримечательности. Чтобы люди, которые побыли у нас, приехали и рассказали: «Ах, как красиво там. Мы еще хотим съездить», и пригласили друзей, соседей, знакомых и близких. Это уже так называемая народная дипломатия.