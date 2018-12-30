Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?

Новости Беларуси. Подводим итоги года – из разряда несерьезных, но это совсем не значит, что незначительных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мудрено ли – заставить улыбнуться? Белорусский Халк, работа мечты и гусь, который живет на крыше (нет, в квартире). Все курьезы уходящего года – у корреспондента Дмитрия Бояровича.

«Медуза» – матранга по-сморгонски. Этот зажигательный танец пользователи соцсетей прозвали так. Видео, где парень двигается (причем с непередаваемым драйвом) под аккомпанемент оркестра, посмотрели 200 тысяч человек.

Василий Добрыйвечер, видеоблогер:

На площади появился парень в синем пиджаке и белых кроссовках и начал зажигательно танцевать. Я сразу же достал телефон и начал снимать.

А вот это фото в 2018 облетело все СМИ. Парапланериста, который, падая, накололся на бревно, прозвали Халком. Иван Красовский и правда как супергерой комиксов – сосновый ствол в плече и не почувствовал.

Я сразу думаю: так мягко упал, всё хорошо. Думаю: ну, сейчас встану и пойду дальше. Потом что-то держит. Смотрю – полено! Разрываю кофту, а там полено в руке торчит.

В 2018-м на слуху была и самая забавная вакансия. Одна из компаний искала специалиста по просмотру… сериалов. Да, вы не ошиблись. На место с зарплатой в заветную тысячу рублей претендовало много людей.

Антон Бладик, заместитель генерального директора телекоммуникационной компании:

Буквально в течение трех дней мы получили около 2500 заявок. Кандидаты были от 20 до 70 лет. Это были студенты, безработные люди в поисках работы, представители творческих специальностей, начинающие актеры. Были и зрелые эксперты, авторы научных работ касательно телевидения и кино.

Кстати, специалиста на работу мечты нашли. Он приступит к обязанностям 2 января.

Следующая новость года – вот уж точно ирония судьбы. В сентябре житель Минска, будучи подшофе и думая, что возвращается к себе домой, забрел в чужую квартиру. Спящим на диване его обнаружила хозяйка. И Рязанов позавидовал бы.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Он через балконное окно, которое было открыто, пробрался в квартиру и лег спать на диван. Позже женщина услышала шум в комнате и увидела неизвестного ей мужчину. Прибывшие на место сотрудники милиции установили личность этого мужчины. Оказалось, что он проживает в соседнем доме напротив. Квартира его располагается точно так же, как и квартира женщины.

Удивляли белорусов и гости. Этого немца летом успели заметить на дорогах. Губерт Вирт ехал через Беларусь на Чемпионат мира.

Чтобы успеть на первый матч, болельщик стартовал из Берлина в середине мая. «Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке» Причина такого внимания – раритетное авто. Машину Губерта прозвали «пивной бочкой». С кабиной из бочковой бани трактор выглядит экстравагантно. Общалась с авантюристом и наша съемочная группа.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:

Мужчина, конечно, интересный. Видно, большой любитель футбола, раз решился на такой непростой вояж. Да и в футболе, судя по всему, очень разбирается. Он спрогнозировал, что сборной Германии на этом чемпионате мира ничего хорошего не светит, а чемпионами в итоге станут французы. Мы пожелали ему удачно добраться до Москвы. И, насколько мне известно, всё у него получилось. Он и футбол посмотрел, и себя показал.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Курьезными ньюсмейкерами года были не только люди, но и памятники. Особенно один, помните? Кстати, в 2018 в их полку прибыло. Например, в Витебске увековечили валенок. А в Минске – наконец-то – корову.

Статуя буренки красуется у Комаровского рынка, что очень символично. И уже стала отличным поводом для селфи.

Она просто красавица. Я очень рада, что ее здесь поставили. Здесь будет много фотосессий, и я вот пришла тоже это делать.

Вызывает улыбку и, я думаю, прекрасное настроение. «Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки Макет памятника Николай Байрачный сделал еще три года назад.

Его работа была отобрана из десятков других. Чтобы корова получилась правдоподобной, скульптору пришлось изучить естественную среду обитания изнутри.

Николай Байрачный, скульптор, художник:

Я поехал в деревню. Всё лето сидел, учился рисовать корову, собирал материалы, фотографировал. Когда только установили, уже люди прилаживались, дергали за дойки – всё как надо.

А еще белорусов в уходящем году позабавила туфелька, соскользнувшая с ноги девушки-военной на параде 3 июля.

Гусь Харвестер, живущий в обычной минской квартире.