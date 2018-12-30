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Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?

30 декабря 2018 16:56
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Новости Беларуси. Подводим итоги года – из разряда несерьезных, но это совсем не значит, что незначительных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мудрено ли – заставить улыбнуться? Белорусский Халк, работа мечты и гусь, который живет на крыше (нет, в квартире). Все курьезы уходящего года – у корреспондента Дмитрия Бояровича.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-1

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-3

 «Медуза» – матранга по-сморгонски. Этот зажигательный танец пользователи соцсетей прозвали так. Видео, где парень двигается (причем с непередаваемым драйвом) под аккомпанемент оркестра, посмотрели 200 тысяч человек.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-6

Василий Добрыйвечер, видеоблогер:
На площади появился парень в синем пиджаке и белых кроссовках и начал зажигательно танцевать. Я сразу же достал телефон и начал снимать.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-9

А вот это фото в 2018 облетело все СМИ. Парапланериста, который, падая, накололся на бревно, прозвали Халком. Иван Красовский и правда как супергерой комиксов – сосновый ствол в плече и не почувствовал.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-12

Я сразу думаю: так мягко упал, всё хорошо. Думаю: ну, сейчас встану и пойду дальше. Потом что-то держит. Смотрю – полено! Разрываю кофту, а там полено в руке торчит.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-15

В 2018-м на слуху была и самая забавная вакансия. Одна из компаний искала специалиста по просмотру… сериалов. Да, вы не ошиблись. На место с зарплатой в заветную тысячу рублей претендовало много людей.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-18

Антон Бладик, заместитель генерального директора телекоммуникационной компании:
Буквально в течение трех дней мы получили около 2500 заявок. Кандидаты были от 20 до 70 лет. Это были студенты, безработные люди в поисках работы, представители творческих специальностей, начинающие актеры. Были и зрелые эксперты, авторы научных работ касательно телевидения и кино.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-21

Кстати, специалиста на работу мечты нашли. Он приступит к обязанностям 2 января.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-24

Следующая новость года – вот уж точно ирония судьбы. В сентябре житель Минска, будучи подшофе и думая, что возвращается к себе домой, забрел в чужую квартиру. Спящим на диване его обнаружила хозяйка. И Рязанов позавидовал бы.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-27

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Он через балконное окно, которое было открыто, пробрался в квартиру и лег спать на диван. Позже женщина услышала шум в комнате и увидела неизвестного ей мужчину. Прибывшие на место сотрудники милиции установили личность этого мужчины. Оказалось, что он проживает в соседнем доме напротив. Квартира его располагается точно так же, как и квартира женщины.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-30

Удивляли белорусов и гости. Этого немца летом успели заметить на дорогах. Губерт Вирт ехал через Беларусь на Чемпионат мира.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-33

Чтобы успеть на первый матч, болельщик стартовал из Берлина в середине мая.

«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»

Причина такого внимания – раритетное авто. Машину Губерта прозвали «пивной бочкой». С кабиной из бочковой бани трактор выглядит экстравагантно. Общалась с авантюристом и наша съемочная группа.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-36

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:
Мужчина, конечно, интересный. Видно, большой любитель футбола, раз решился на такой непростой вояж. Да и в футболе, судя по всему, очень разбирается. Он спрогнозировал, что сборной Германии на этом чемпионате мира ничего хорошего не светит, а чемпионами в итоге станут французы. Мы пожелали ему удачно добраться до Москвы. И, насколько мне известно, всё у него получилось. Он и футбол посмотрел, и себя показал.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-39

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Курьезными ньюсмейкерами года были не только люди, но и памятники. Особенно один, помните? Кстати, в 2018 в их полку прибыло. Например, в Витебске увековечили валенок. А в Минске – наконец-то – корову.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-42

Статуя буренки красуется у Комаровского рынка, что очень символично. И уже стала отличным поводом для селфи.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-45

Она просто красавица. Я очень рада, что ее здесь поставили. Здесь будет много фотосессий, и я вот пришла тоже это делать.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-48

Вызывает улыбку и, я думаю, прекрасное настроение.

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Макет памятника Николай Байрачный сделал еще три года назад.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-51

Его работа была отобрана из десятков других. Чтобы корова получилась правдоподобной, скульптору пришлось изучить естественную среду обитания изнутри.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-54

Николай Байрачный, скульптор, художник:
Я поехал в деревню. Всё лето сидел, учился рисовать корову, собирал материалы, фотографировал. Когда только установили, уже люди прилаживались, дергали за дойки – всё как надо.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-57

А еще белорусов в уходящем году позабавила туфелька, соскользнувшая с ноги девушки-военной на параде 3 июля.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-60

Гусь Харвестер, живущий в обычной минской квартире.

Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?-63

Пограничник, встретивший жену из роддома с оркестром… Остается надеяться, что 2019-й, не подложив свинью, подарит еще больше поводов улыбнуться.

# Новый год # общество # Василий Добрыйвечер # Антон Бладик # Наталья Ганусевич # Юрий Прокопенко # Дмитрий Боярович # Николай Байрачный # Фотофакт

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