Каково значение БССР в становлении белорусской государственности? Интервью с директором Института истории НАН

Новости Беларуси. БССР была одной из четырех республик, заключивших в 1922 году договор о создании СССР. И одной из трех, подписавших Беловежские соглашения в 1991 году, которые прекратили существование Советского Союза. Кроме того, Белорусская советская социалистическая республика была в числе учредительниц Организации Объединенных Наций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Екатерина Жилянина отправилась на интервью к директору Института истории Национальной академии наук Вячеславу Даниловичу, чтобы поговорить о значении БССР в истории нашей страны.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Вячеслав Викторович, а вы помните, как в БССР встречали Новый год? Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Конечно. БССР – это мое детство. Я помню так, как это происходило в конце 70 – начале 80-х годов. Теплые такие, хорошие для меня воспоминания. Екатерина Жилянина:

Но ведь такого изобилия, как сейчас, не было? Вячеслав Данилович:

Конечно. Но, тем не менее, важна атмосфера общения с близкими, дорогими тебе людьми. Телевизор, «Голубой огонек», фильмы, которые крутили на Новый год, салат оливье и обязательно «Советское шампанское» – всё это присутствовало. Но я бы еще раз отметил, что в памяти остается атмосфера праздника и атмосфера теплого общения. Екатерина Жилянина:

Кроме Нового года, 1 января мы еще отмечаем 100 лет со дня создания БССР. Зачем нам праздновать этот праздник?

Вячеслав Данилович:

Именно в советский период была заложена социально-экономическая, духовно-культурная и общественно-политическая основы, которые позволили успешно развиваться современной Республике Беларусь как независимому уже государству. Конечно же, были отрицательные моменты, тяжелые вещи. Мы про это не должны забывать, но, тем не менее, мы должны в первую очередь акцентировать внимание на том положительном, что происходило в советский период. Екатерина Жилянина:

Очень многие ваши коллеги говорят о том, что не было бы БССР – не было бы вообще независимой Беларуси как отдельного государства. Вы согласны с этим? Вячеслав Данилович:

Абсолютно согласен. Екатерина Жилянина:

То есть будет правильно, если в знак преемственности среди новогодних игрушек эпохи БССР мы оставим такой вот шарик с государственными символами современной и независимой Беларуси?

Вячеслав Данилович:

Безусловно.

Екатерина Жилянина:

Сейчас мы переместились на выставку в Национальную библиотеку. Начать я хочу с небольшого блица. Сколько в БССР было областей? Вячеслав Данилович:

Накануне Великой Отечественной войны было 10 областей. Кроме нынешних шести областей в БССР в разное время входили Барановичская, Белостокская, Бобруйская, Вилейская, Молодечненская, Пинская, Полесская и Полоцкая области.

Екатерина Жилянина:

А какой белорусский город был джазовой столицей СССР в свое время? Вячеслав Данилович:

Минск. С 1939 до 1946 года Минск был джазовой столицей СССР. В эти годы в Минске творил король советского джаза Эдди Рознер. Немецкий еврей по происхождению, он сбежал в Минск, спасаясь от нацистов. Государственный джаз-оркестр БССР стал первым джазовым коллективом на территории Советского Союза. А в 1944 году Рознер одним из первых музыкантов получил звание заслуженного артиста БССР.

Екатерина Жилянина:

Сколько в БССР было государственных языков? Вячеслав Данилович:

Когда-то было четыре языка. Официальными языками с начала 1920-х годов и до 1936-го, кроме белорусского и русского, были польский и идиш. Периодические издания, законы и даже лозунг на гербе были в то время на четырех языках.

Екатерина Жилянина:

Сейчас у нас два государственных языка. Что делать, чтобы белорусский язык был более популярен? И нужно ли вообще, на ваш взгляд, что-то для этого делать? Вячеслав Данилович:

Конечно. Нужно, прежде всего, самим начинать говорить на белорусском языке. Для меня это не проблема, я могу говорить свободно и на белорусском языке. Белорусский язык в БССР был достаточно широко распространен, но главным образом в сельской местности. Это связано с тем, что в городах, местечках очень большой процент был еврейского населения. Поэтому широко использовался идиш. Екатерина Жилянина:

Связан ли, на ваш взгляд, белорусский язык с белорусской национальной идеей? В условиях БССР формировалась она – белорусская национальная идея?

Вячеслав Данилович:

Конечно же, белорусский язык связан с белорусской национальной идеей. В БССР белорусская национальная идея развивалась. Эта национальная идея возникла еще в период Российской империи. Екатерина Жилянина:

Наши соседи – Латвия например, Украина – открыли архивы КГБ. Наверняка вам было бы тоже интересно, как историку, покопаться в архивах КГБ.

Вячеслав Данилович:

Конечно, как историку интересно работать с архивными документами. Другой момент – с какой целью открываются архивы. Потому что если бездумно открыть и дать свободный доступ к материалам, это может привести к различным сложным ситуациям. Не секрет, что в документах фигурируют различные фамилии, имена, есть потомки тех или иных людей. Здесь, я считаю, ситуация должна развиваться спокойным образом. Не так, как сделали у коллег зарубежных, когда просто автоматом открыли всё, что было в архивах, и вывалили эту информацию. В итоге возникает целый ряд сложностей. Для нас надо, чтобы общество развивалось спокойно и поступательно. Придет время, у документов пройдет срок ограничения, срок секретности – они будут раскрыты.

Екатерина Жилянина:

История может быть очень мощным политическим оружием. Вячеслав Данилович:

Идет геополитическое противостояние. Какие-то государства имеют свои определенные интересы, в том числе и на нашей территории. Они заинтересованы в том, чтобы историческая память народа – белорусского, украинского, польского, русского – не важно какого – соответствовала их представлениям. С этой целью могут вбрасываться какие-то определенные моменты, проводиться попытки фальсификации или иной трактовки тех либо иных исторических событий и фактов. Поэтому наша задача в Беларуси – сохранять объективную историческую память.

Екатерина Жилянина:

Мы находимся на площади Государственного флага. Это архитектурный символ белорусской государственности. Рядом находится Дворец Независимости. Не так давно был построен, но уже очень много интересных с точки зрения мировой политики событий в нем произошло. А с точки зрения истории мы, наверное, движемся семимильными шагами?