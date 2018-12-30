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Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?

30 декабря 2018 17:22
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.

Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?-1

Ольга Коршун, СТВ:
На память о нашем интервью хотим подарить вам небольшой сувенир. Это копилка. Для того, чтобы в следующем году она заполнилась успешными, творческими идеями, которые принесут пользу всем жителям Минской области.

Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?-4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Спасибо. Я думаю, заполним и покажем вам в следующем году.

Больше подробностей интервью здесь.

# Новый год # калейдоскоп # Анатолий Исаченко # Ольга Коршун # Фотофакт

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