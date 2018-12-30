Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко

Ольга Коршун, СТВ: Минская область – такой крупный регион, где уже есть много инвестиций. В следующем году вы еще планируете привлечь несколько десятков тысяч долларов. Какие это будут новые проекты? Как они повлияют на экономику региона? Есть уже такие планы?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

В принципе, в область инвестированы деньги 60 стран. В следующем году мы планируем привлечь порядка 240 миллионов долларов инвестиций. Но эти деньги необходимы не только ради цифры, а для того, чтобы регион развивался.

Во-первых, деньги вкладываются в «Славкалий», там идет строительство нового горно-обогатительного завода. Деньги вкладываются в новое предприятие на базе Пуховичского района. Будет модернизация идти на БАТЭ, нашем предприятии. Можно называть, в принципе, наверное, любое предприятие – там те или иные подвижки идут. Потому что если человек ничего не делает (я имею в виду руководитель), значит, предприятие застывает и уходит с рынка.