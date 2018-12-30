Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019?

Ольга Коршун, СТВ: Когда вы заступали на должность, вы сказали, что благосостояние жителей региона – это ваша первоочередная задача, ориентир. На какую среднюю заработную плату жители Минской области могут рассчитывать в следующем году? У предприятий не останется ли задолженностей по этим выплатам в 2018-м?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

По декабрю мы перейдем 1000 рублей по области (уровень средней заработной платы). Хотя объективности ради надо сказать, что есть, к сожалению, предприятия, где получают и 500 рублей, есть, где и 1500. В среднем, получается 1000. Но, вы знаете, для человека, который получает меньше, чем средняя, конечно, это неправильно.

Я думаю, все-таки наша задача на следующий год – подтянуть те слои населения, которые получают зарплату ниже средней, в целом по области.

Что касается выплаты проблемных – к сожалению, есть у нас три предприятия, с которыми мы работаем. Мы наметили план действий: что там делать и как там делать. Я думаю, эту проблему мы решим.