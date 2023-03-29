«Конфликт в Украине будет определён на поле боя». Почему Западу невыгодны мирные переговоры?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Григорий Азаренок, СТВ:

И Беларусь, и Турция во время начала СВО сделали все для того, чтобы это можно было остановить на стадии переговоров. Мы помним первые раунды у нас в Беловежской пуще, второй в Турецкой столице, но Запад все эти переговоры срывает. Я так понимаю, мы видим постоянную эскалацию, попытки терактов в Беларуси, ракеты к нам залетают, постоянные угрозы и все остальное. То есть сознательно переговорный процесс окончательно уничтожают. Как вы считаете?