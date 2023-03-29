«Конфликт в Украине будет определён на поле боя». Почему Западу невыгодны мирные переговоры?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
И Беларусь, и Турция во время начала СВО сделали все для того, чтобы это можно было остановить на стадии переговоров. Мы помним первые раунды у нас в Беловежской пуще, второй в Турецкой столице, но Запад все эти переговоры срывает. Я так понимаю, мы видим постоянную эскалацию, попытки терактов в Беларуси, ракеты к нам залетают, постоянные угрозы и все остальное. То есть сознательно переговорный процесс окончательно уничтожают. Как вы считаете?
Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:
Коллективный Запад давно ставил перед собой серьезные долгосрочные политические, геополитические, военные цели, поэтому Боррель где-то год назад, в то время, когда были переговоры у вас и в Турции, Боррель сказал, что конфликт в Украине будет определен на поле боя. Потом многие европейские политики, дипломаты, гражданские лица ЕС выразили такие слова подобного рода, соответственно, кстати, что связано с этим еще до 24 февраля, давным-давно рассматривали вооруженные накопления в Украине с западной помощью, с помощью определенных западных стран, иными словами, прежде всего Великобритания и другие страны в течение 2021 года начали поставлять столько оружия, сколько могли перед началом СВО. Они давным-давно готовились к этому. То, что сейчас происходит, неудивительно, поэтому переговорный процесс очень масштабная и долгосрочная цель. Не против Украины, против России, пользуясь Украиной, территорией Украины как средством.
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