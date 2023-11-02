Создала музей и привила детям любовь к истории. Педагог из Новоельни собрала факты об ужасах ВОВ

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Кривеня, руководитель историко-краеведческого музея «Дети лихолетья»:

В 1984 году у на с должен был быть семинар библиотекарей района. Ко мне обратилась библиотекарь – помочь подготовить мероприятие. У меня в то время был выпускной десятый класс. Я отправила детей в библиотеку найти что-то новое о Новоельне. Мы впервые узнали, что у нас в Новоельне был международный пионерский лагерь, были дети-иностранцы.