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Создала музей и привила детям любовь к истории. Педагог из Новоельни собрала факты об ужасах ВОВ

02 ноября 2023 17:54
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создала музей и привила детям любовь к истории. Педагог из Новоельни собрала факты об ужасах ВОВ-1

Тамара Кривеня, руководитель историко-краеведческого музея «Дети лихолетья»:
В 1984 году у на с должен был быть семинар библиотекарей района. Ко мне обратилась библиотекарь – помочь подготовить мероприятие. У меня в то время был выпускной десятый класс. Я отправила детей в библиотеку найти что-то новое о Новоельне. Мы впервые узнали, что у нас в Новоельне был международный пионерский лагерь, были дети-иностранцы.

Создала музей и привила детям любовь к истории. Педагог из Новоельни собрала факты об ужасах ВОВ-4

Тамара Кривеня взялась вести кружок, в который ходили дети шестого класса. Начался поиск. За три года собрали материал через командировки, переписки. Составили экспозицию. 18 сентября 1988 года открыли музей. В музее хранятся экспонаты, которые передавали очевидцы, это позволило составить карту-схему.

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# Женщины Беларуси # общество # Фотофакт

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