В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом

Как комбайны и тракторы отправляются на длительное хранение, узнала Александра Ходюкова.

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – главная задача аграриев и всей уборочной кампании. Президент не раз отмечал: сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня работа в белорусских полях близится к завершению. Во всех областях страны продолжается уборка кукурузы и сахарной свеклы. Сельскохозяйственную технику, которая не будет задействована в обслуживании животноводческих объектов, сразу же готовят к новому сезону.

Алексей Котов трудится в агрокомплексе «Яновичи» не первый год. В руках одного из самых опытных ремонтников предприятия сельхозтехника обретает вторую жизнь. «Подлатать» агрегаты и поменять узлы – дело уже привычное. Сегодня Алексей занят покраской. Это поможет уберечь «железо» от коррозии.

Алексей К отов, слесарь-ремонтник агрокомплекса « Я новичи» витебской бройлерной птицефабрики: Сейчас отремонтируем, поставим на хранение. В следующем году будем готовы в поле ехать.

Александр И льющенко, директор агрокомплекса « Я новичи» витебской бройлерной птицефабрики: В первую очередь мы ставим на ремонт технику, которая будет первой выезжать в поля – это культиваторы, опрыскиватели, которые будут работать впервые. И стараемся выполнить до марта. Потом сенокосно-уборочная техника. Это грабли, косилки и кормоуборочные комбайны.

Помимо комбайнов в работе девяти сельхозпредприятий было задействовано свыше 400 тракторов, в том числе энергонасыщенных. Если не ремонт, то обязательная диагностика ждет буквально каждую единицу техники.

Виталий Воробьев, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского райисполкома:

В Витебском районе на зерноуборочной технике было задействовано 93 комбайна. На сегодня 91 комбайн поставлен на хранение. Это порядка 98 %. Оставшиеся два комбайна – уже проведена чистка, мойка и в ближайший день-два завершат постановку на хранение.

Аграрии Витебского района обещают выполнить ремонтные работы в срок. Ведь исправная техника – это залог будущего урожая.