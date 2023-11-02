В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – главная задача аграриев и всей уборочной кампании. Президент не раз отмечал: сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня работа в белорусских полях близится к завершению. Во всех областях страны продолжается уборка кукурузы и сахарной свеклы. Сельскохозяйственную технику, которая не будет задействована в обслуживании животноводческих объектов, сразу же готовят к новому сезону.
Как комбайны и тракторы отправляются на длительное хранение, узнала Александра Ходюкова.
Алексей Котов трудится в агрокомплексе «Яновичи» не первый год. В руках одного из самых опытных ремонтников предприятия сельхозтехника обретает вторую жизнь. «Подлатать» агрегаты и поменять узлы – дело уже привычное. Сегодня Алексей занят покраской. Это поможет уберечь «железо» от коррозии.
Алексей Котов, слесарь-ремонтник агрокомплекса «Яновичи» витебской бройлерной птицефабрики:
Сейчас отремонтируем, поставим на хранение. В следующем году будем готовы в поле ехать.
Александр Ильющенко, директор агрокомплекса «Яновичи» витебской бройлерной птицефабрики:
В первую очередь мы ставим на ремонт технику, которая будет первой выезжать в поля – это культиваторы, опрыскиватели, которые будут работать впервые. И стараемся выполнить до марта. Потом сенокосно-уборочная техника. Это грабли, косилки и кормоуборочные комбайны.
Помимо комбайнов в работе девяти сельхозпредприятий было задействовано свыше 400 тракторов, в том числе энергонасыщенных. Если не ремонт, то обязательная диагностика ждет буквально каждую единицу техники.
Виталий Воробьев, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского райисполкома:
В Витебском районе на зерноуборочной технике было задействовано 93 комбайна. На сегодня 91 комбайн поставлен на хранение. Это порядка 98 %. Оставшиеся два комбайна – уже проведена чистка, мойка и в ближайший день-два завершат постановку на хранение.
Аграрии Витебского района обещают выполнить ремонтные работы в срок. Ведь исправная техника – это залог будущего урожая.