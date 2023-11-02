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В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом

02 ноября 2023 18:02
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – главная задача аграриев и всей уборочной кампании. Президент не раз отмечал: сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня работа в белорусских полях близится к завершению. Во всех областях страны продолжается уборка кукурузы и сахарной свеклы. Сельскохозяйственную технику, которая не будет задействована в обслуживании животноводческих объектов, сразу же готовят к новому сезону.

Как комбайны и тракторы отправляются на длительное хранение, узнала Александра Ходюкова.

В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом-1

Алексей Котов трудится в агрокомплексе «Яновичи» не первый год. В руках одного из самых опытных ремонтников предприятия сельхозтехника обретает вторую жизнь. «Подлатать» агрегаты и поменять узлы – дело уже привычное. Сегодня Алексей занят покраской. Это поможет уберечь «железо» от коррозии.

В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом-4

Алексей Котов, слесарь-ремонтник агрокомплекса «Яновичи» витебской бройлерной птицефабрики:
Сейчас отремонтируем, поставим на хранение. В следующем году будем готовы в поле ехать.

В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом-7

Александр Ильющенко, директор агрокомплекса «Яновичи» витебской бройлерной птицефабрики:
В первую очередь мы ставим на ремонт технику, которая будет первой выезжать в поля это культиваторы, опрыскиватели, которые будут работать впервые. И стараемся выполнить до марта. Потом сенокосно-уборочная техника. Это грабли, косилки и кормоуборочные комбайны.

В Беларуси к зиме готовят сельскохозяйственную технику – корреспонденты СТВ понаблюдали за процессом-10

Помимо комбайнов в работе девяти сельхозпредприятий было задействовано свыше 400 тракторов, в том числе энергонасыщенных. Если не ремонт, то обязательная диагностика ждет буквально каждую единицу техники.

Виталий Воробьев, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского райисполкома:
В Витебском районе на зерноуборочной технике было задействовано 93 комбайна. На сегодня 91 комбайн поставлен на хранение. Это порядка 98 %. Оставшиеся два комбайна уже проведена чистка, мойка и в ближайший день-два завершат постановку на хранение.

Аграрии Витебского района обещают выполнить ремонтные работы в срок. Ведь исправная техника – это залог будущего урожая.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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