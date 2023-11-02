Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было

Новости Беларуси. Экскурсии, диалоговые площадки, новые знакомства и обмен опытом. В Минске завершился первый форум молодых госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников не только опытные работники. Много парней и девушек, которые только собираются стать управленцами.

Форум открылся торжественной церемонией у обелиска «Минск – город-герой». Там собрались более 200 молодых людей, чтобы возложить цветы и почтить память героических предков. Среди участников форума – молодежь столицы. Многие из них уже работают на госслужбе.

Работа форума завершилась пленарным заседанием. На повестке самые важные вопросы: условия работы для молодых госслужащих, их вовлечение в патриотическую и информационную деятельность столицы. По итогам приняли Декларацию государственных служащих. Кроме того, решили, что форум станет ежегодным и выйдет на республиканский уровень.

Дарья Богдан, консультант управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси:

Наша декларация направлена на закрепление наших обязанностей сохранять историческое прошлое, а также обеспечивать и повышать качество жизни каждого гражданина Республики Беларусь. Я считаю, что каждый человек должен гордиться тем, что он государственный служащий.