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Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было

02 ноября 2023 17:47
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Новости Беларуси. Экскурсии, диалоговые площадки, новые знакомства и обмен опытом. В Минске завершился первый форум молодых госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников не только опытные работники. Много парней и девушек, которые только собираются стать управленцами.

Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было-1

Форум открылся торжественной церемонией у обелиска «Минск – город-герой». Там собрались более 200 молодых людей, чтобы возложить цветы и почтить память героических предков. Среди участников форума – молодежь столицы. Многие из них уже работают на госслужбе.

Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было-4

Работа форума завершилась пленарным заседанием. На повестке самые важные вопросы: условия работы для молодых госслужащих, их вовлечение в патриотическую и информационную деятельность столицы. По итогам приняли Декларацию государственных служащих. Кроме того, решили, что форум станет ежегодным и выйдет на республиканский уровень.

Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было-7

Дарья Богдан, консультант управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси:
Наша декларация направлена на закрепление наших обязанностей сохранять историческое прошлое, а также обеспечивать и повышать качество жизни каждого гражданина Республики Беларусь. Я считаю, что каждый человек должен гордиться тем, что он государственный служащий.

Первый форум молодых госслужащих завершился в Минске – как это было-10

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Системная работа с молодежью, реализация той государственной молодежной политики, которая осуществляется у нас в государстве – они создают фундамент.

Какие вопросы обсуждали на форуме? Подробности в видеоматериале.

# Молодые специалисты # общество # Ольга Чемоданова # Диана Головач # Игорь Карпенко # Фотофакт

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