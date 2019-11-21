Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Платная рыбалка набирает популярность в стране. Все больше появляется коммерческих водных участков. За окультуренным бизнесом стоят и инфраструктурные решения. Благоустройство берегов, зарыбление участков. Прейскурант удовольствия в среднем – 25 рублей на одного человека. Рыболовная путевка лимитирует отлов, наудил больше – придется доплатить, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Есть возможности и для тех, кто жаждет «эксклюзива» – элитный пруд. Здесь водятся особи покрупнее: экстравагантные форель, осётр, стерлядь. Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?

Эдуард Бадылевич, главный рыбовод рыбхоза:

Это такая форма реализации рыбы. Выращиваем много – и в живом виде, и переработку делаем. Плюс еще платная рыбалка. Рыбалка – это больше отдых. Летом очень много людей. Бывает, не хватает места на стоянке.

Рыбак-любитель:

Сюда приезжаем карпа, в основном, половить, а по такой уже погоде потренироваться на новых воблерах, на новой резине, блесны новые попробовать. Все считают, что едут на платное, то ловят, как в аквариуме. Но такого нет.

«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово Платная рыбалка не гарантирует улов. Как и в диком лоне природы, здесь важна удача и сноровка. Как рыбак рыбака видит издалека, так и у каждого есть свои тайны. Арсенал под грифом «секретно».

Эта компания приехала активно отдохнуть со спиннингом. Мужчины – бывалые профи в этом деле, признаются, что поездка за трофеями дорогого стоит, а спецпримочек явно больше, чем в косметичках барышень. На снасти уходят сотни рублей. И здесь все средства хороши – летом, к примеру, чтобы выманить карпа, мужчины варят клубничное варенье. Рыбак-любитель:

На крючки надо вешать что-то вкусненькое.

У Анатолия тоже гигантомания. На его счету уже был амур на 12 килограммов. И вот сегодня – клёвый опыт, буквально 4 часа у кромки, и весьма толстый толстолобик в рыбацкой авоське. Анатолий, рыбак-любитель:

Килограмм 8. Я обычно филе с таких снимаю. Вот умею ловить – ловлю. А другой день отстоит и уедет.

В озерно-речной пучине Беларуси живут еще те экземпляры. Время от времени сенсационный улов поражает воображение и разогревает любителей. Ихтиологи подтверждают: толстолобики по 30, сомы – 60, сазаны – 25, щуки максимум 24 кг – реальность.

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологи НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

В основном, конечно, это Припять и Днепр. Сейчас вся Беларусь туда! Потому что там рыба, все-таки, еще осталась.

Аппетит у современных белорусов рыба особо не пробуждает. На столах все больше «короновано» мясо. А между тем, рыба усваивается легче, чем свинина и говядина, так как содержит в 5 раз меньше соединительной ткани.