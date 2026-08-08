Новости по тегу #Рыбалка в Беларуси

Кадрами уникального трофея мужчина поделился в соцсетях.
На водоемах проводятся рейды. Их задача – пресекать браконьерство. Под запретом – использование моторных лодок, ночная ловля, а также использование сетей.
В период таяния льда спасатели, сотрудники ОСВОД, милиция усиливают патрулирование водоемов.
Такую погоду многие рыбаки считают идеальной для ловли. Сильный мороз и крепкий лед. Но все же вопрос безопасности остается на первом месте.
Места дикие и заповедные. Леса богаты на грибы и ягоды. В этом северном космосе стоит побывать каждому белорусу!
Рыбалка и судоходство в водоемах Беларуси ограничены из-за нереста.
Погода наконец подарила белорусам настоящую зиму. Особенно от этого факта ликуют рыбаки.
С начала года рыбалка уже «провально» закончилась для трех человек.
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