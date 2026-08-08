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Новости по тегу #Рыбалка в Беларуси

Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра
08 августа 2026 11:33

Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства
09 апреля 2026 08:15

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства

ОСВОД: за последние дни толщина ледового покрова на водоемах значительно снизилась
27 февраля 2026 17:22

ОСВОД: за последние дни толщина ледового покрова на водоемах значительно снизилась

Безопасная рыбалка зимой – напоминаем правила поведения на льду
10 февраля 2026 12:39

Безопасная рыбалка зимой – напоминаем правила поведения на льду

Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма
20 октября 2025 16:52

Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма

Как ловят браконьеров в Беларуси? Отправились в рейд по Сожу
21 мая 2025 17:38

Как ловят браконьеров в Беларуси? Отправились в рейд по Сожу

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера
18 февраля 2025 18:10

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера

Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?
08 января 2025 18:47

Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу
23 апреля 2024 13:10

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач
18 апреля 2024 17:27

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач

В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы
01 апреля 2024 06:51

В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы

В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы
20 марта 2024 08:27

В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы