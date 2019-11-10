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Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

10 ноября 2019 18:09
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Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово

Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-1

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-3

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-5

Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга:
Спораўцы адкрываюць дзверы нагамі? Чаму? Таму што рукі рыбаю заняты. Спараўцы без рыбы ну ніяк.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-8

Татьяна Пашкевич, библиотекарь Здитовской сельской библиотеки:
Ведаеце, як некалі фартухом рыбку лавілі? Зачэрпнула рыбу і пайшла да хаты.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-11

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-13

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-15

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-17

Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.

Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-20

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-22

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-24

Ингредиенты просты, а приправа – душа, любовь и, конечно, местный юмор.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-27

Приезжайте в Спорово, где живется весело и здорово!

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Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-30

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово-32

# Год малой родины # общество # Анастасия Дехтяр # Татьяна Пашкевич # Фотофакт

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