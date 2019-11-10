Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга: Спораўцы адкрываюць дзверы нагамі? Чаму? Таму што рукі рыбаю заняты. Спараўцы без рыбы ну ніяк.

Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.

Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.