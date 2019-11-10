Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово
Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово
Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга:
Спораўцы адкрываюць дзверы нагамі? Чаму? Таму што рукі рыбаю заняты. Спараўцы без рыбы ну ніяк.
Татьяна Пашкевич, библиотекарь Здитовской сельской библиотеки:
Ведаеце, як некалі фартухом рыбку лавілі? Зачэрпнула рыбу і пайшла да хаты.
Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.
Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.
Ингредиенты просты, а приправа – душа, любовь и, конечно, местный юмор.