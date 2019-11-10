«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово

Новости Беларуси. Дядя Коля с тоскою всматривается в слегка штормящие горизонты. 23 года он был здесь бригадиром рыбацкой артели, сколько неводов перетаскал и не вспомнит. Сейчас здоровье не позволяет, так что удочку закидывает редко, все чаще просто прогуливается у кромки. Но до сих пор рыбалка – его неприкрытая страсть, она же и муза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В полесском Спорово говорят: «У здешних инстинкт рыбачить просыпается едва ли не с пеленок: как только местные ребята делают первые шаги, то непременно по направлению к озеру». Очи природы действительно чарующие, глубина средняя, небольшая – чуть более метра, береговая линия около – 20 километров. А проточные воды реки Ясельды, географический шлейф которой идет аж от Черного моря, – натуральный рыбный донор для Споровского.

Николай Пашкевич, рыбак, житель аг. Спорово:

Щука один раз попала, килограмм где-то 14 было. А так не сильно крупные: караси по 2 килограмма бывают. Вода чистая. Я всю жизнь воду пью с озера. Раки живут, размножаются, значит вода чистая.

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Усердно наблюдаем за поплавком и ждем, когда же клюнет. Ведь сегодня нужно утолить еще и гастрономические амбиции, где главный ингредиент – рыба. А здесь, в Спорово, они такие, что обескураживают даже самых взыскательных гурманов.

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