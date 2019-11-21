Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

Новости Беларуси. Новый микроавтобус получили подопечные Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Транспортное средство подарил помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. В нем шесть посадочных мест, в том числе можно перевозить инвалида-колясочника. Микроавтобус оборудован специальным пандусом. Предусмотрены и места для педагогов, сопровождающих детей.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Год назад на личном приеме ко мне обратилась одна из мам детей с ограниченными возможностями и объяснила, что в районе находится автомашина, которая доставляет на учебу в школу детей-инвалидов, в плохом техническом состоянии.

Марина Павлович, директор Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Для нас это большой праздник. Мы счастливы. Тем более, что нашему центру 20 лет в этом году. Я думаю, что мы организуем подвоз детей, которые нуждаются в ранней комплексной помощи – это маленькие детки от 0 до 3 лет.