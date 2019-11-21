За 10 месяцев в Минской области по вине пешеходов произошло 68 ДТП

Новости Беларуси. Профилактическая акция Госавтоинспекции для пешеходов проводится в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Профилактическая акция Госавтоинспекции для пешеходов проводится в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Цель – напомнить правила дорожного движения и обратить внимание на использование светоотражающих элементов в темное время суток. Инспекторы дежурят вблизи мест повышенной опасности: пешеходных переходов, учреждений образования и жилых зон.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
За 10 месяцев на территории Минской области с участием уязвимой категории участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта) произошло 215 ДТП, в результате которых 51 человек погиб и 169 получили травмы. По вине пешеходов произошло 68 ДТП, а по вине велосипедистов – 27.
ГАИ напоминает, что половина аварий происходит по вине не только водителей, но и пешеходов. За отсутствие фликеров в темное время суток предусмотрен штраф до 75 рублей.