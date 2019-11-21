Новогодние рисунки можно обменять на бесплатный пригласительный в Минский зоопарк

Воспользоваться ей можно, приняв участие в конкурсе детских рисунков на тему встречи Нового года обитателями зоопарка. Обменять рисунки на пригласительный билет можно до 15 декабря. Самые лучшие художники побывают на праздничном шоу с Дедом Морозом и получат ценные подарки.